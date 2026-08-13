Regidor Paulo Lara acerca jornada médico-asistencial en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Las jornadas médico-asistenciales e iniciativas de salud impulsadas por el Quinto Regidor Paulo Lara Zaavedra y el gobierno municipal, se han desarrollado con gran éxito y éstas buscan acercar servicios preventivos, como son atención médica en salud visual, auditiva, nutrición, ortopedia y salud bucal entre otras. Existe una plena coordinación con esquemas municipales para Impulsar la salud de las familias naucalpenses. Es así que el representante popular de Morena reitera su compromiso ciudadano.