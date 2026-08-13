Vecinos de Neza y Ecatepec confirman baja en percepción de inseguridad en la zona oriente del Estado de México

“Hemos tenido avances”:

“No vamos a decir que todo en general está bien, pero en los últimos años sí ha habido alguna mejoría”, cuenta un vecino de Ecatepec al describir los cambios que ha notado en su municipio en materia de seguridad.

A unos kilómetros de ahí, en Nezahualcóyotl, otro habitante comparte una percepción similar. “No creo que todo se haya solucionado, o sea, que estemos perfectamente, pero creo que hemos tenido avances y vamos progresando poco a poco”, señala.

Las percepciones de habitantes de dos de los municipios más poblados del Estado de México coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del INEGI, que reportó una disminución en la percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó los testimonios de habitantes de ambos municipios sobre los cambios que han observado en materia de seguridad y señaló que la estrategia aplicada en la Zona Oriente comienza a reflejarse también en la percepción ciudadana.

Los resultados de la ENSU correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran que la percepción de inseguridad en el Estado de México pasó de 74.2 por ciento en marzo a 67.0 por ciento en junio, una disminución de 7.2 puntos porcentuales.

La reducción se registró en los ocho municipios mexiquenses incluidos en la encuesta. Nezahualcóyotl presentó la mayor caída, con 14.2 puntos porcentuales, seguido de Atizapán de Zaragoza, con 10.8 puntos, y Naucalpan, con 9.8 puntos.

En Ecatepec, el indicador pasó de 87.6 por ciento en marzo a 78.7 por ciento en junio, lo que representa una disminución de 8.9 puntos porcentuales.

A la baja en la percepción ciudadana se suma el comportamiento de los delitos de alto impacto. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 estos delitos registraron una reducción de 30 por ciento frente al mismo periodo de 2025.