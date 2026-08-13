El SAT recupera 6 mil millones de pesos en lo que va del año

Pograma de regularización fiscal

–Reducción del 100 por ciento de las multas, recargos y gastos de ejecución asociados a créditos fiscales, la estrategia

En este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado la recuperación de 6 mil 436 millones de pesos para la hacienda pública a través del Programa de Regularización Fiscal, informó Alan Vázquez Armenta, administrador desconcentrado metropolitano de Recaudación DF 1.

El funcionario federal detalló que a través de este programa, que implica la reducción del 100 por ciento de las multas, recargos y gastos de ejecución asociados a créditos fiscales se ha beneficiado a 38 mil 399 contribuyentes que pudieron regularizar su situación fiscal.

Si bien los funcionarios del organismo destacaron que este programa ha dado resultados, luego de que entre un año y otro se amplió de 35 millones de pesos a 300 millones de pesos el umbral de ingresos obtenidos en 2024, para poder integrarse a este amnistía fiscal, la cartera de créditos fiscales en el SAT cerró en 3 billones 206 mil 794.4 millones de pesos.

En lo que va del año, los 6 mil 436 millones que el organismo ha logrado recuperar a través del Programa de Regularización Fiscal, se encuentran atrás de los 82 mil 371 millones que avanzó la cartera de créditos fiscales en la primera mitad del año.

A detalle, Vázquez Armenta informó que de los 38 mil 399 contribuyentes alcanzados por esta amnistía fiscal para pequeños contribuyentes, 11 mil 404 son empresas y 26 mil 995 personas físicas.

Agregó que el estímulo total aplicado a empresas que se han regularizado su situación fiscal fue de 4 mil 246 millones de pesos, lo que implicó la recuperación de 4 mil 452 millones de pesos que entraron a la hacienda pública.

A la vez, las multas y recargos que ya no se cobraron a personas que tenían algún atraso en sus obligaciones fiscales alcanzó los mil 888 millones de pesos, pero se recuperaron mil 984 millones de pesos.

Erik Arturo Mendoza Campuzano, administrador desconcentrado metropolitano de Recaudación DF 1 Recaudación, detalló que de los 6 mil 436 millones que se han recaudado producto de este problema de regularización, 4 mil 76 millones corresponden a impuestos sobre la renta; por impuesto al valor agregado suman otros 2 mil 111 millones.

Mientras 82 millones 389 mil corresponden a comercio exterior y 166 millones a otros rubros.

Programa de Regularización Fiscal 2026

La autoridad fiscal llamó a las personas físicas y morales con adeudos fiscales a adherirse al Programa de Regularización Fiscal 2026, que estará vigente hasta el 31 de octubre.

Vázquez Armenta explicó que este programa permite obtener una reducción de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, con el objetivo de que los contribuyentes corrijan su situación fiscal.

“El beneficio también puede aplicarse a cantidades que el propio contribuyente determine a su cargo mediante sus declaraciones, incluso antes de que la autoridad determine un crédito fiscal. El monto que resulte pendiente, después de aplicar el estímulo, puede pagarse en parcialidades”, agregó.

Además, precisó que el programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos en 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

En este sentido, resaltó que hasta ahora, el esquema permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y ha beneficiado a 38 mil 399 contribuyentes:

-11 mil 404 personas morales.

-26 mil 995 personas físicas.

En el caso de las personas morales, señaló que el estímulo aplicado suma 4 mil 246 millones de pesos, mientras que la recuperación asciende a 4 mil 452 millones.

Para las personas físicas, el estímulo aplicado es de mil 888 millones de pesos y la recuperación alcanza mil 984 millones.

Del total recuperado, 4 mil 076 millones de pesos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR), 2 mil 111 millones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 82.389 millones a comercio exterior y 166 millones a otros conceptos.

SAT llevará oficinas móviles a 35 municipios

Con el objetivo de acercar servicios fiscales a comunidades alejadas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá oficinas móviles que recorrerán 35 municipios de 21 estados de México.

Con esta estrategia, el órgano fiscal prevé atender a alrededor de 6 mil 800 personas y realizar 13 mil 800 trámites durante la jornada que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto de 2026.

Detalló que los módulos atenderán sin necesidad de cita y permitirán realizar algunos de los trámites fiscales más comunes, entre ellos:

– Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

– Generación y renovación de la e.firma.

– Emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

– Orientación fiscal.

El horario habitual será de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas sedes tendrán horarios especiales y servicios limitados.