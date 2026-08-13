Revive el legado de Michael Jackson

Con el “Thriller Live Experience”

El espíritu, la energía y el genio musical del Rey del Pop regresan a los escenarios mexicanos

El aclamado bailarín e imitador Zhanthy Jackson encabeza el espectáculo en vivo Thriller Live Experience, una producción musical diseñada para transportar a la audiencia a través de las décadas más icónicas de la leyenda del pop.

Tras exitosas presentaciones en recintos emblemáticos de México, Zhanty Jackson regresa al Nuevo Teatro Silvia Pinal (Dirección: C. Versalles 27, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX), el próximo 31 de octubre, para continuar consolidándose como uno de los homenajes más fieles y enérgicos de la escena actual.

Su propuesta destaca por alejarse de las pistas pregrabadas, apostando por una experiencia completamente inmersiva con músicos ejecutando las partituras en vivo y un cuerpo de baile que calca las complejas rutinas que revolucionaron la industria del entretenimiento: “yo, como tal, utilizo la caracterización completa de Michael Jackson, es decir, peluca, y maquillaje, me preparo mentalmente antes del show, en esencia está Michael Jackson, porque el cómo vibra la música, el público, e incluso, antes de salir, lo pequeños siempre gritan, ¡Michael!, su esencia siempre está en el escenario, es mi interpretación, y tengo consciencia de eso”, dijo Zhanty Jackson en conferencia de prensa.

El repertorio abarca desde la nostalgia setentera con los Jackson 5 hasta la madurez artística de Michael Jackson en solitario. El público puede presenciar ejecuciones coreográficas idénticas de piezas históricas como Billie Jean, Smooth Criminal y, por supuesto, la emblemática Thriller, complementadas con un despliegue audiovisual de primer nivel: “es muy padre ver cómo las nuevas generaciones, los pequeños, la gente de nuestra edad, y más grandes, vienen todos en el mood Jackson; ahora, la película de Michael, reforzó esto, catapultó la imagen, la imagen, no sólo es la película biográfica más taquillera del mundo, superando el millón de dólares, sino que también en las plataformas musicales, Michael Jackson, ha estado presente, llegó a los tops número uno y nosotros presentamos un show con banda en vivo, con bailarines en vivo, esa es la esencia que queremos transmitir, la producción del show está pensada con mucho respeto, pero también que puedan sentir un poco de la magia del Rey del Pop”.

Zhanthy Jackson, reconocido ampliamente dentro de la comunidad de “moondancers” por su precisión técnica al recrear el icónico moonwalk, lidera este viaje sonoro que apela tanto a los fanáticos de antaño como a las nuevas generaciones que descubren el impacto cultural de Jackson: “el show dura más o menos una hora cuarenta minutos, son veintiún temas montados, y hay muchos cambios de vestuario, somos 18 personas en escena, hay efectos especiales, personajes, suspenso, proyecciones de videos, habrá un concurso de disfraces; el show tendrá una historia del porqué Thriller, es algo que no se ha visto lo que voy a presentar en el show, el chiste es amalgamar todo esto, divertirnos, escuchar y vivir de los mejores éxitos del Rey del Pop”.

Zhanthy Jackson, se presentará, previo al 31 de octubre en el Teatro Silvia Pinal, en escenarios de Metepec, Puebla, Cuajimalpa, Teatro Fausto Vega, Foro Interlomas, Teatro Las Torres, Majestic, y Teatro San Benito Abad.

Zhanthy Jackson lidera este viaje sonoro que apela tanto a los fanáticos de antaño como a las nuevas generaciones que descubren el impacto cultural de Jackson