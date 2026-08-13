Los monólogos de la vagina celebra 25 años de historia

En el año 2000 la obra llegó a la cartelera en medio del escándalo

Vuelve la exposición que da cuenta de la puesta en escena que ha impactado a México; se puede gozar en el Zócalo

Cuando el 19 de octubre del año 2000 se estrenó Los monólogos de la vagina, lejos estaba cualquiera de imaginar el impacto que esta puesta en escena tendría no sólo en el terreno teatral, sino en general en toda la cultura e incluso la vida social de nuestro país.

De hecho, la obra llegó a la cartelera capitalina en medio de gran expectación, por no decir escándalo: ¿Quién se atrevía a llevar a escena un montaje con un título así? Era como si la enorme marquesina que colgaba afuera de la Sala Chopin desafiara a las buenas conciencias nacionales.

Sin embargo, la calidad del texto escrito por V (antes Eve Ensler), dirigido por Jaime Matarredona y producido por Morris Gilbert era tal, que al día siguiente de aquel jueves de estreno los boletos se habían agotado para las siguientes semanas, que luego se transformaron en meses y después en años, pues Los monólogos de la vagina tuvo todas sus funciones agotadas, ¡todas!, al menos los primeros cinco años de su hoy longeva vida.

Estos 25 años de historia fueron plasmados en la exposición fotográfica LA VOZ SE HACE IMAGEN, que se inauguró en octubre pasado en Paseo de la Reforma, donde fue vista por miles de personas durante cerca de dos meses; ahora regresa para seguir dando testimonio de esta puesta en escena.

Ahora, para que más gente pueda conocerla la exposición fotográfica LA VOZ SE HACE IMAGEN ha regresado a las calles capitalinas, de hecho en el corazón mismo de la ciudad; la plaza Seminario, ubicada en la esquina nororiente de la plaza de la Constitución (Zócalo), entre Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

Esta exposición forma parte del programa Galerías itinerantes, apoyadas por la Secretaría de Cultura de la CdMx, que se programó con la autoridad del Centro Histórico.

Los monólogos de la vagina ofrece funciones cada jueves en el Nuevo Teatro Libanés, y continúa su gira interminable por todo el país.