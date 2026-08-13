Gobierno de Colombia rechaza ayuda de los “topos” mexicanos; solo evalúan apoyo de 3 países

La cifra de muertos asciende a 273

El presidente Abelardo de la Espriella solo acepta a rescatistas de EU, Ecuador y Chile, dice grupo Tlatelolco

El nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo de rescatistas para tareas de búsqueda tras el sismo de magnitud 7.4 del lunes 10 de agosto, reveló la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, cuyo color insignia es el rojo.

La coordinadora nacional de Gestión de Riesgos de Colombia, Silvia Vallen, informó que las autoridades colombianas “no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos”, explicaron ‘Los Topos’.

Colombia considera que sus rescatistas nacionales tienen “cubierta la emergencia”, razón por la cual rechazó el apoyo de rescatistas de varios países, mientras analiza los ofrecimientos de Estados Unidos, Ecuador y Chile, dijo el grupo.

En un contexto de respeto a la soberanía de Colombia, el grupo Topos de México acató la decisión y ofreció apoyo técnico y humanitario a la espera de una nueva Evaluación de Daños y Necesidades antes de realizar cualquier envío. Existe también el grupo de rescatistas de Los Topos Azteca, cuyo color insignia es el naranja.

Colombia confirma recepción de ayuda humanitaria en especie

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, aseguró que se preparan para recibir ayuda humanitaria de México, Estados Unidos, El Salvador y Perú.

Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15.5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12.5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

“Es una demostración de que el mundo hoy (…) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia”, afirmó Restrepo.

Respecto a México, no ofreció información oficial sobre si llegarían rescatistas o recibirían únicamente suministros, como ocurrió con El Salvador. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que están “listos” y en espera de la solicitud formal de Colombia para enviar una brigada con personal especializado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia”, señaló por su parte la Cancillería a través de redes sociales.

El balance de autoridades departamentales señala que hay al menos 270 muertos aunque el gobierno de De la Espriella cifró en 188 muertos.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), dejó hasta ahora más de un centenar de réplicas, ninguna superior a una magnitud de 4.

Colombia niega haber rechazado ayuda por motivos ideológicos

Por su parte, el gobierno ultraderechista de Colombia negó los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por «consideraciones ideológicas».

El gobierno explicó que está recibiendo la ayuda humanitaria ofrecida luego del sismo de magnitud 7.4 del lunes. Sin embargo, aclaró que solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

«Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política», declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ante versiones de algunos medios de prensa y críticas de opositores que señalan que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo «de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel».

«Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional», indicó Tamayo.

En todo caso, a Colombia han llegado de forma autónoma equipos de rescatistas voluntarios de otros países. A Cali (suroeste), donde hay hasta el momento 74 muertos, llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos, que también estuvo asistiendo las labores de búsqueda luego de los recientes terremotos en Venezuela.

La cifra de muertos asciende a 273

Al menos 273 personas han muerto y 3.800 han resultado heridas por el terremoto, según ha informado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, en declaraciones a la prensa.

El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado la declaración de una emergencia económica. Mientras tanto, los bomberos avanzan en las labores de búsqueda y rescate de los supervivientes. El gobierno ha informado que solo recibirá rescatistas de cuatro países aliados al presidente: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. Ha justificado que son los que cumplen con los estándares internacionales necesarios.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto, mientras que la cifra de nacionales sin localizar ha descendido de 75 a 12. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha repatriado a 36 mexicanos afectados.