Sentidos Opuestos: un regreso por la memoria y las emociones

En el auditorio Nacional

Una noche dedicada por Alessandra Rosaldo a su recien fallecido padre

El Auditorio Nacional se convirtió en un espacio de homenaje y celebración para Sentidos Opuestos, que reunió a más de 10,001 asistentes en una noche dedicada por Alessandra Rosaldo a su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, fallecido el pasado 8 de junio. Entre los presentes estuvo Eugenio Derbez, acompañando a su familia en un concierto que mezcló música, nostalgia y tributo.

Antes de iniciar con los éxitos de la agrupación, Alessandra tomó el micrófono y compartió un mensaje íntimo: “Mi papá se fue hace dos meses, gracias, gracias por decirme que me ama, porque aunque no está aquí ya físicamente, lo puedo sentir en todas partes”.

La cantante reveló que la idea de regresar al Auditorio Nacional fue precisamente de su padre: “Él lo echó a andar y después se fue, cuando se fue, la verdad es que no supe qué hacer, hubo un momento en el que pensé que no lo iba a poder hacer, en el que pensé cancelar”. Sin embargo, con la voz quebrada, explicó por qué decidió continuar: “Entendí que no, que era al revés, que había que hacer realidad su sueño, y que había que hacerlo por y para él, había que honrarlo… también me di cuenta que los que estamos vivos tenemos esto, la obligación de vivir y de realizar nuestros sueños, de ir por ellos, porque vivir es increíble”.

El espectáculo incluyó un recorrido por clásicos del dúo como ¿Dónde están? y Cuando alguien me amaba, además de versiones de Abba, Natalia Lafourcade, Christian Nodal y Marilyn Manson. Las pantallas proyectaron fotografías de Alessandra junto a su padre mientras sonaba la instrumental de Soy tu amigo fiel, reforzando el tono emotivo de la velada.

La noche también tuvo un momento especial para la familia Derbez: Aitana, de 12 años, subió al escenario por primera vez como bailarina junto a su madre durante la interpretación de Dónde están. Su participación, preparada en ensayos compartidos en redes sociales, marcó su debut formal en un escenario frente a miles de personas.

El concierto cerró pasadas las 23:00 horas con Fiesta, acompañado de drag queens y globos de colores, marcando el inicio de lo que Chacho Gaytán definió como “una gran gira”.