Rectora Paty Zarza entrega a Delfina Gómez propuesta de Reforma a la Ley de la UAEMéx

La gobernadora destacó la participación de la comunidad verde y oro en la construcción de la iniciativa y llamó a fortalecer la capacidad universitaria para transformar la crítica en propuestas

Toluca, Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se ha consolidado a nivel nacional como un pilar de transformación y como una institución que refrenda el compromiso de la universidad pública con el servicio a la sociedad, afirmó la jefa del ejecutivo mexiquense Delfina Gómez Álvarez, durante la Ceremonia de Inicio del Ciclo Escolar 2026-2027.

En este acto, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, entregó a la gobernadora el Proyecto de Reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, resultado de un proceso de participación democrática de la comunidad auriverde y que plantea actualizar el marco jurídico de la institución frente a las nuevas necesidades de su comunidad y de la sociedad.

Como parte de la ceremonia, autoridades estatales y universitarias entregaron la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” a las académicas Ninfa Ramírez Durán, de la Facultad de Medicina, y Gabriela Gómez del Castillo Garay, del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria. Asimismo, otorgaron seis de las 131 preseas “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” a estudiantes de la UAEMéx y reconocieron el alto desempeño en el examen de ingreso de Briseyda Daiana González Casimiro, de la Facultad de Antropología, y América Valeria Brindis Durán, de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

En el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua (IITCA), Delfina Gómez Álvarez reconoció el trabajo realizado por Martha Patricia Zarza Delgado al frente de la UAEMéx, particularmente durante una etapa compleja de transformación y transición institucional. Destacó que este esfuerzo se refleja en la construcción y entrega de la iniciativa de reforma, cuya propuesta será analizada por el Gobierno del Estado de México para, posteriormente, seguir el procedimiento correspondiente ante la Legislatura estatal.

Por su parte, Martha Patricia Zarza Delgado destacó que la ceremonia representa también un reconocimiento a la excelencia y al desempeño académico, además de dar la bienvenida a más de 100 mil universitarias y universitarios que iniciarán o retomarán sus estudios en alguno de los 55 espacios académicos de la UAEMéx.

La rectora resaltó que la matrícula de nuevo ingreso incorpora a jóvenes procedentes de Michoacán, Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, muestra de la presencia nacional de la Universidad y de su contribución, desde el Estado de México, al desarrollo del país.

Sobre el Proyecto de Reforma a la Ley, afirmó que se trata de un andamiaje jurídico construido por y para la comunidad auriverde, que responde de manera responsable y sensible a las necesidades y demandas expresadas por las y los universitarios.

Detalló que la propuesta contempla, entre otros aspectos, la representación efectiva de centros universitarios y unidades académicas profesionales en la toma de decisiones; el fortalecimiento académico mediante un modelo de Ciencia Abierta; la perspectiva de cuidados y la retribución social; certeza en los procesos electivos; regulación de la inteligencia artificial; atención a las violencias y a cualquier forma de discriminación; bienestar integral; sostenibilidad y protección de los seres sintientes; así como infraestructura académica, transparencia y protección de datos personales.

Zarza Delgado subrayó que el Proyecto de Reforma a la Ley representa un compromiso con la consolidación de una institución auténticamente Estatal, orgullosamente Pública y referente de la Autonomía institucional, capaz de adaptarse a las transformaciones políticas, sociales y educativas del país, sin perder los valores que han dado identidad y prestigio a su comunidad verde y oro desde 1828.

De cara al nuevo ciclo escolar, adelantó que las y los estudiantes tomarán parte en proyectos como el Presupuesto Participativo, mediante el cual podrán definir prioridades para el ejercicio de recursos universitarios. También destacó la ampliación de los esquemas de becas y apoyos, la creación de alternativas para reducir costos y el fortalecimiento de la oferta, matrícula e incidencia de los estudios de posgrado, acciones orientadas a ampliar las oportunidades de las comunidades universitarias.