UAEMéx acerca oportunidades laborales a estudiantes y egresados

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortaleció la vinculación de su comunidad con el mercado laboral mediante la Feria Universitaria de Empleo, Prácticas o Estancias Profesionales y Servicio Social 2026, espacio que reunió a más de mil 300 estudiantes y egresados con representantes de 110 empresas, instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social.

Organizada por la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, la Feria, realizada en el Estadio Universitario “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, ofreció alternativas de incorporación al mercado laboral, así como oportunidades para que las y los universitarios fortalezcan su formación profesional mediante prácticas, estancias y servicio social.

La directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, Sandra Alejandra Garduño Romero, destacó que esta iniciativa materializa el compromiso establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 para impulsar el desarrollo profesional y la inserción laboral del talento que se forma en la Autónoma mexiquense.

“12 años de camino recorrido con la Feria Universitaria de Empleo son muestra de la calidad, ética y excelencia de las y los universitarios de la UAEMéx. Hemos estado presentes en la Facultad de Geografía, transitando por la Facultad de Ingeniería hasta llegar al Centro Universitario Ecatepec el año pasado. En cada una de ellas hemos roto fronteras y consolidado alianzas estratégicas”, afirmó. Durante esta edición se pusieron a disposición de la comunidad universitaria 698 oportunidades para realizar prácticas o estancias profesionales y 506 espacios de servicio social, alternativas que contribuyen a fortalecer la formación académica y responder a las nuevas competencias que demanda el ámbito profesional.

Con estas acciones, la UAEMéx refrenda su compromiso con una vinculación permanente con los sectores público, privado y social, a fin de generar oportunidades de desarrollo profesional, fortalecer la empleabilidad de estudiantes y egresados y favorecer que el talento universitario encuentre espacios para aplicar sus conocimientos, capacidades e innovación.