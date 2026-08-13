¿Qué hacían antes de ser de la 4T?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ahora que la 4T anda muy entusiasmada buscando la acumulación de pruebas en contra de gobernantes del pasado, vale la pena echar una mirada hacia atrás.

Tres ex gobernadores anteriores al arribo de la 4T fueron puestos en la mira, dos de ellos se encuentran en prisión y otro más es acosado desde hace ocho años, sin que hasta el momento hayan encontrado la forma de ejercer acción penal en su contra.

Ernesto Ruffo es el único que el delito que se le imputa está relacionado con los tiempos actuales, como es el tema del huachicol, materia en la que los señalados por ese mismo delito, pero pertenecientes a la 4T, no son molestados ni siquiera con el pétalo de una rosa.

Ángel Heladio Aguirre fue dos veces gobernador de Guerrero, la primera interino, militando en el PRI y la segunda vez electo en las urnas, postulado por el PRD. El delito que se le imputa es el de desaparecer pruebas de videos de los eventos en los que fueron secuestrados 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ahora el turno es para el PRI, donde el dirigente nacional de ese partido y ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, nuevamente es amenazado con ser desaforado para enfrentar a la justicia de su entidad natal.

La intención de los gobernantes es frenar al más tenaz de los opositores, quien con inusitada frecuencia lanza denuncias en contra de la mala actuación del actual gobierno.

El temor se ha hecho presente entre políticos sin grandes convicciones que solamente buscan un lugar cómodo.

Por simple curiosidad revisamos la historia de algunos de esos personajes y qué hacían antes del arribo de la 4T.

La mayoría de esos personajes fueron funcionario y militantes del PRI, tales como Esteban Moctezuma, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, además de senador; Manuel Bartlett, senador gobernador y secretario de Gobernación y Educación Pública; Ricardo Monreal, diputado y senador; Adán Augusto López, subsecretario de Gobierno en Tabasco y coordinador de la campaña a gobernador del priista Manuel Andrade.

Otros como los gobernadores Alfonso Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox; Julio Menchaca, diputado local y presidente del Tribunal Superior de Justicia; Lorena Cuéllar, alcaldesa de Tlaxcala y dos veces diputada local; Miguel Ángel Navarro, senador y diputado federal; Layda Sansores, diputada y senadora; Alejandro Murat, diputado y gobernador; Américo Villarreal, fue funcionario estatal en gobiernos priistas de Tamaulipas; Eruviel Ávila, diputado, alcalde y gobernador en el Estado de México; y Alejandro Armenta, diputado federal, alcalde y dirigente estatal del PRI en Puebla. Miguel Ángel Yunes fue diputado del PRI y gobernador y funcionario federal por el PAN.

Otros como Alejandra del Moral fue candidata a gobernadora, al igual que Miguel Ángel Yunes hijo.

En el caso de los embajadores, Claudia Pavlovich, Quirino Ordaz, Carlos Miguel Aysa, Carlos Joaquín y Omar Fayad, fueron gobernadores, antes de acercarse a la 4T.

También hay otros personajes como Ignacio Mier, ex diputado; Clara Luz Flores, ex alcaldesa, Claudia Delgadillo, dos veces diputada federal del PRI y regidora también por ese partido.

Hay que ver qué hacían estos funcionarios inoperantes en ese tiempo, muchos de ellos señalados por sus ahora compañeros de militancia y si en algún momento la 4T procederá en contra de alguno de ellos, revisando sus actuaciones pasadas.

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