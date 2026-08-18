Celebrará 49 años de éxitos

Pedro Fernández dará concierto el próximo 5 de septiembre

Marcará el inicio de su gira “Ave Fénix Two’r”; además, recibió la placa de oro de YouTube por alcanzar un millón de suscriptores.

A punto de cumplir medio siglo conquistando generaciones, Pedro Fernández celebrará 49 años de trayectoria artística el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde dará el banderazo de salida a su nueva gira “Ave Fénix Two’r”, que posteriormente continuará por diversas ciudades de Estados Unidos.

Será una noche particularmente emotiva para el cantante y actor, quien regresará al Coloso de Reforma con una producción completamente renovada, nuevas canciones y los grandes éxitos que han acompañado su historia. Lejos de mirar hacia atrás con nostalgia, Pedro Fernández vive este aniversario como el comienzo de una nueva etapa.

El intérprete se dijo privilegiado por permanecer en el gusto del público después de casi cinco décadas y aseguró que los logros alcanzados, en lugar de llevarlo a la conformidad, se han convertido en un impulso para continuar creando y emprender nuevos proyectos.

Un millón de seguidores y varias generaciones unidas por su música

Durante el anuncio de su nueva gira, Pedro Fernández recibió además una placa de oro de YouTube por alcanzar un millón de suscriptores, reconocimiento que refleja cómo su música ha logrado trascender generaciones.

Su comunidad digital reúne tanto a quienes lo conocieron siendo apenas un niño gracias al enorme éxito de “La mochila azul”, como a públicos más jóvenes que han descubierto su música a través de las plataformas digitales.

Y es que pocas carreras dentro del espectáculo mexicano pueden presumir la permanencia de Pedro Fernández. Cantante, actor y conductor, ha logrado reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los máximos representantes de la música mexicana.

“Ave Fénix Two’r”, un nuevo vuelo

El concierto del 5 de septiembre en el Auditorio Nacional marcará el inicio de “Ave Fénix Two’r”, una gira con la que Pedro Fernández busca celebrar su historia, pero también demostrar que todavía quedan muchas páginas por escribir.

El espectáculo contará con una producción renovada y un repertorio en el que convivirán canciones que se han convertido en clásicos, como “Yo no fui”, “Amarte a la antigua”, “Mi forma de sentir” y “El Aventurero”, con temas de esta nueva etapa.

Entre sus lanzamientos recientes se encuentra “De otro planeta”, canción con la que continúa ampliando un catálogo musical que ha acompañado al público durante décadas.

Después de su presentación en la Ciudad de México, la gira continuará por distintos escenarios de Estados Unidos y tendrá también una parada en Guadalajara, donde se presentará el 7 de noviembre en el Auditorio Telmex.

Extraña la actuación y quiere volver

Aunque actualmente su energía está concentrada principalmente en la música y en esta nueva gira, Pedro Fernández reconoció que existe otra parte de su carrera que continúa llamándolo: la actuación.

Después de una extensa historia frente a las cámaras, el artista confesó que extraña actuar y mantiene vivo el deseo de regresar tanto a la televisión como al cine.

No sería un territorio desconocido. Pedro comenzó su carrera artística desde niño y paralelamente a la música construyó una importante trayectoria como actor, participando en películas y telenovelas que también forman parte de su historia.

De “La mochila azul” a 49 años

de éxitos

Nacido como José Martín Cuevas Cobos, Pedro Fernández saltó a la fama cuando tenía apenas siete años gracias a La de la Mochila Azul, fenómeno que lo convirtió en una de las estrellas infantiles más queridas de México.

Lo que parecía el extraordinario comienzo de un niño prodigio terminó convirtiéndose en una de las carreras más longevas del entretenimiento nacional.

Pedro Fernández ha transitado por la música, el cine y la televisión, llevando su nombre y la música mexicana a escenarios dentro y fuera del país.

Ahora, a 49 años de aquel comienzo, el artista vuelve a levantar el vuelo.

El próximo 5 de septiembre, el Auditorio Nacional será testigo de una celebración que no sólo recordará todo lo conquistado, sino que abrirá una nueva etapa para Pedro Fernández.