UAEMéx amplía el acceso a la educación media superior con el inicio de su Bachillerato Digital

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que esta nueva modalidad fortalece la inclusión, la movilidad social y la cobertura educativa en las distintas regiones del Estado de México.

Toluca, Méx. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició una nueva etapa en la educación media superior pública con la puesta en marcha del Bachillerato Digital, una alternativa educativa que incorpora estratégicamente la tecnología para ampliar la cobertura, reducir brechas y generar mayores oportunidades de aprendizaje para las juventudes mexiquenses.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, durante la ceremonia de inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado dio la bienvenida a la primera generación de esta modalidad, que fortalece la vocación innovadora y de pertinencia social de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Ante integrantes de la comunidad universitaria y el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, la rectora explicó que, en esta primera etapa, seis planteles de la Escuela Preparatoria —“Lic. Adolfo López Mateos”, “Nezahualcóyotl”, “Cuauhtémoc”, “Ignacio Ramírez Calzada”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” y Texcoco— se incorporan administrativa y académicamente a este modelo, que busca acercar la educación media superior a distintas regiones del Estado de México.

Zarza Delgado destacó que la primera generación está integrada por 532 estudiantes, quienes, además de cursar su bachillerato mediante esta modalidad, forman parte de la comunidad verde y oro y tendrán acceso a los servicios y beneficios que ofrece la UAEMéx, entre ellos bibliotecas, salas de cómputo, asesorías, actividades culturales, académicas y deportivas, cursos de idiomas, talleres, así como becas y otros apoyos institucionales.

La rectora subrayó que la puesta en marcha del Bachillerato Digital responde a la responsabilidad de la Universidad de mantenerse cercana a las necesidades de la sociedad y generar alternativas que favorezcan el desarrollo integral de las juventudes. En este sentido, resaltó que el Proyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx contempla como uno de sus ejes prioritarios el fortalecimiento de la vida académica y la generación de mejores condiciones para la formación de su comunidad estudiantil.

Afirmó que iniciativas como el Bachillerato Digital son parte de la Transformación Universitaria, al fortalecer la educación pública mediante el uso de la tecnología como herramienta de inclusión y movilidad social, además de contribuir a ampliar la presencia de la institución en las distintas regiones de la entidad.

Por su parte, el secretario Académico, Francisco Herrera Tapia, señaló que esta modalidad representa una respuesta concreta al compromiso de construir una Universidad cercana a las circunstancias de su comunidad, capaz de escuchar sus necesidades y generar alternativas para que ninguna persona tenga que abandonar sus estudios o sus aspiraciones por falta de oportunidades.

Acompañado por la directora de Educación Media Superior, Eva Lilia García Escobar, y el director de Educación Continua y Digital, Xavier Gaytán Zepeda, Herrera Tapia sostuvo que el Bachillerato Digital expresa los pilares de cercanía, inclusión y progresismo que orientan a la actual administración universitaria, al tiempo que coincide con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Explicó que este modelo reconoce a la educación como un motor de transformación, aprovecha las herramientas digitales para enriquecer los procesos de aprendizaje y refrenda la función de la Universidad pública como espacio capaz de transformar vidas y contribuir a la construcción de sociedades más justas.

El secretario Académico afirmó que el Bachillerato Digital representa una apuesta por el presente y el futuro de una sociedad que requiere juventudes mejor preparadas y con mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades. En este sentido, enfatizó que la UAEMéx concibe la educación media superior pública como un derecho que debe ejercerse con dignidad y no como un privilegio reservado para unos cuantos.

En representación de la primera generación del Bachillerato Digital, una estudiante destacó que el inicio de clases representa también el comienzo de una nueva manera de aprender. Agradeció a la Administración Universitaria 2025-2029, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, por abrir las puertas de la Autónoma mexiquense a quienes optaron por esta modalidad y por impulsar una alternativa educativa acorde con las necesidades de las juventudes y los desafíos de la sociedad contemporánea.

Con el Bachillerato Digital, la UAEMéx amplía las posibilidades de acceso a la educación media superior y fortalece su presencia en el territorio mexiquense, al incorporar la tecnología como una herramienta para acercar el conocimiento, generar oportunidades y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de su proyecto de vida.