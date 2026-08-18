Vans Warped Tour México revela su cartel

Activa la venta de boletos individuales para 12 y 13 de septiembre

El legendario festival afianza su llegada reuniendo a lo más firme, contestatario e innovador de la escena independiente y subterránea

La expectación terminó. Vans Warped Tour México da el siguiente paso en su camino de regreso y hace oficial la distribución por días de su alineación, abriendo formalmente la venta de boletos individuales para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Fiel a su ADN histórico de resistencia, cultura alternativa y comunidad, el festival reafirma su compromiso de ser una incubadora real para el talento emergente. Más allá de las grandes marcas, esta edición funciona como un altavoz crucial para la escena underground mexicana, cediendo el escenario a una nueva generación de proyectos independientes que están empujando los límites del ruido. Se trata de un cartel que rehúye de los convencionalismos para poner al frente a las promesas más arriesgadas del país: propuestas con un profundo peso ideológico, ejecuciones impecables y una potencia escénica que demuestra que el relevo generacional del rock pesado en México está más vivo, crudo y combativo que nunca.

FLORES Y FUEGO

Punta de lanza del punk y hardcore tapatío. Su música es una ráfaga incesante de riffs afilados y líricas frontales que abordan la violencia sistémica, la autodefensa, el dolor colectivo y la emancipación. Con temas emblemáticos como “Abraza el Fracaso” y “Manifiesto Ruin”, su acto en vivo es un momento de catarsis política y energía cruda.

MUÉRETE TÚ

Una propuesta vertiginosa asentada en el post punk, el garage y la rabia lo-fi. Sus composiciones retratan la alienación urbana, la apatía generacional y el desencanto a través de líneas de bajo hipnóticas, guitarras punzantes y voces desencajadas. Cortes como “Amistad” y “Muérete Tú”, los han posicionado como una de las agrupaciones más incómodas e indispensables del underground capitalino.

BLOODY BENDERS

Pioneras del horror punk y punk rock hecho por mujeres en la CDMX. Combinando la estética de la acidez del cine de serie B con un sonido sucio, acelerado y melódico, la banda descarga letras que van desde el humor negro hasta la denuncia social. Canciones como “Blood Brother” y “I Am the Riot”, son garantía de caos y diversión en el escenario.

OMEGA HARDCORE

Estandarte del hardcore underground más combativo. La banda destaca por su velocidad destructiva, ritmos de beatdown aplastantes y una narrativa centrada en el antifascismo, la lealtad de clase y la salud mental. Himnos de la escena como “El Enemigo Soy Yo Mismo” y “Siento Que Ya No Existo”, se han convertido en el motor de los moshpits del país.

PERRA BRAVA

Inyectando la garra del punk rock clásico con matices de street punk e influencias del rock and roll más sucio, esta agrupación destaca por su actitud irreverente y callejera. Temas como “Los Cobardes Mueren Varias Veces” y “Sheep en la Gran Ciudad”, capturan la esencia de la vida cotidiana, la camaradería y la resistencia ante la precariedad con un sonido directo a la yugular.

MOORELO

Una de las sorpresas más frescas e interesantes de la vertiente alternativa. Moorelo explora los matices del emo-math rock, post hardcore y alt-rock, entrelazando métricas complejas, dinámicas explosivas y letras cargadas de introspección afectiva y nostalgia. Tracks como “Respirar” y “Pathetica”, ofrecen un respiro melódico, pero profundamente tenso y emocional.

YUNO

Explorando las fronteras del post rock, el shoegaze y la agresividad del screamo, Yuno construye muros de sonido envolventes que transitan de la calma absoluta al colapso distorsionado. Con composiciones conceptuales e instrumentales de alta densidad como “Soltar” y “MIMET”, la banda promete uno de los sets más atmosféricos y sobrecogedores del fin de semana.

13 ANCLAS

Puro hardcore punk acelerado y sin concesiones. Con una identidad arraigada en la cultura del DIY, 13 Anclas entrega canciones cortas, rabiosas y repletas de pandillas de coros que invitan al canto colectivo. Temas como “Whiskey” y “Rendirse Jamás”, abordan la resiliencia, la lealtad y el rechazo a la traición, consolidándolos como una máquina sonora imparable.

La cuenta regresiva ha comenzado y la mesa está servida para encontrarnos en el lugar al que pertenecemos. Más que un festival, esta es una celebración de nuestra historia, nuestras causas y la pasión compartida por la música que nos define. Ya sea que decidas vivir la experiencia completa o elegir tu jornada ideal, los boletos por día (Sábado 12 o Domingo 13), así como los abonos Generales y VIP, ya se encuentran disponibles a través Ticketmaster. Asegura tu lugar en el moshpit, levanta la voz con la comunidad y sé parte de uno de los festivales con más historia en la escena.