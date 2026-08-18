Amenazas de inteligencia y seguridad nacional, grave reto para el México de la 4T

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ana María Salazar lo define así:

“…la seguridad nacional no es un asunto exclusivo de militares, policías, diplomáticos o servicios de inteligencia… es un tema que afecta la vida diaria de los ciudadanos, la estabilidad económica, la confianza en las instituciones, la inversión, la salud pública, la soberanía, la reputación internacional del país y la capacidad del Estado para tomar decisiones libres de presiones criminales extranjeras o facciosas.

“México atraviesa una etapa especialmente compleja. Las amenazas ya no se representan de manera aislada. Hoy convergen fenómenos criminales, presiones geopolíticas, flujos migratorios, disputas económicas, tecnologías disruptivas, campañas de desinformación, corrupción pública, vulnerabilidades sanitarias, riesgos ambientales y tensiones institucionales”.

De hecho, la seguridad nacional y la inteligencia tienen que ver con todo aquello que pueda convertirse en una crisis que afecte a la viabilidad, gobernabilidad, el desarrollo y la vida de una sociedad.

Hoy, México enfrenta muchísimos retos.

Tres apuntados por Ana María Salazar son una severa amenaza para la subsistencia del Estado mismo.

Egresada como abogada por Harvard, Ana María Salazar llegó a ser subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es hoy reconocida por ser una de las analistas, conferencista, periodista más avezada en inteligencia y seguridad nacional e internacional.

Desde esta experiencia indica que un reto esencial para el México actual, es decir para el de la presidenta Claudia Sheinbaum y su 4T, es ir de una visión en que la prioridad es proteger la soberanía para entrar de lleno al surgimiento de un nuevo orden mundial.

Uno, en que el Escudo de las Américas -la alianza continental encabezada por el presidente Donald Trump con EU y su poderío militar y económico que ya suma a 19 países latinoamericanos- y que lleva al hemisferio a una creciente cooperación y coordinación militar llevará a México inevitablemente a tener que definir dónde cabe México en este contexto.

EL reto a solucionar será el de cómo establecer una ruta para ir a esas estructuras de cooperación militar regional.

Pero el nuevo orden mundial no termina ahí, sino que se debe de empezar a identificar y a reclasificar a los grupos del crimen organizado que opera en México y desde aquí a nivel internacional y que se encuentran entre los más violentos del planeta y no es una exageración, han ejercido una violencia insospechada, afirma la analista.

“Quienes están dentro de la comunidad de Inteligencia y la Seguridad Nacional entienden lo que han representado estos grupos criminales para el país… el problema inherente que representan y que lleva a preguntarse: ¿que son? ¿grupos guerrilleros? ¿terroristas?… no en la forma en que la comunidad internacional los ha definido, pero tampoco son grupos o bandas que están ahí en la esquina, que secuestran o que ejercen un control en dos o tres cuadras a la redonda

“¿Qué son estos grupos? ¿cómo definir estas organizaciones? ¿hay que llamarles de insurgencia criminal, que es una de las definiciones que podría perfectamente caber? Pero para llamarlos de insurgencia criminal tenemos que comenzar a preguntarnos… ¿qué es una insurgencia en este contexto?

“Sabemos que son criminales. Entonces, este concepto que pone sobre la mesa Eduardo Vázquez Rossain, de oclocracia criminal, también es una definición que a lo mejor deberíamos de jalar un poco y tratar de entender qué podría significar.

“La oclocracia es un sistema en el que organizaciones delictivas actúan como autoridades de facto en regiones donde la presencia del Estado es débil o inexistente. En estas zonas, las reglas y normas legales son reemplazadas por códigos impuestos por grupos criminales que deciden sobre la vida económica, política y social de la población.

“Y además estas organizaciones tienen presencia internacional. O sea, no son cualquier grupo que tiene influencia solamente a nivel nacional sino presencia internacional, impacto internacional.

“Este dato fue lo que me puso fría. Según el Armed Conflict Location and Event Data, Acled, el 34% de la población mexicana se encuentra expuesto al octavo conflicto más letal de México… no son cualquier tipo de organización, no son como las organizaciones que el Estado mexicano está estructurado para combatir…

“Se habla de que el 40% del país está bajo el control de estos grupos… entonces, uno de los grandes retos es cómo ir redefiniendo estas organizaciones… de tener una estructura que incluya inteligencia militar en la seguridad nacional civil… y eso abre muchos, muchos riesgos no identificados no analizados desde la óptica de seguridad nacional para que el gobierno pueda tomar decisiones”, indica.

Como un paso esencial hacia una respuesta a estos retos, la analista habla de reorganizar a la comunidad de Inteligencia y darle recursos y herramientas para enfrentar los retos.

Para ir a una visión a largo plazo de cuáles son las amenazas, las prioridades de estas amenazas y cómo enfrentarlas, dice.

¿Quién va para el Senado, de Cantón o Higinio?

El jaloneo por la presidencia del Senado, de septiembre de 2026 a octubre de 2027, comenzó hace un par de meses.

Y es que quien logre el cargo vivirá desde esa privilegiada posición justamente todo el proceso electoral de 2027, que será el proceso electoral más grande que haya tenido México con la renovación de 500 diputados federales, 17 gubernaturas, mil 800 alcaldías y la renovación de 31 congresos locales.

En la pelea están los senadores Oscar Cantón, de Tabasco, e Higinio Martínez, líder del Grupo Texcoco. Los dos con fuerza y cercanías importantes, tanto en la presidencia de México como en Morena.

Un tercero es Manuel Ladrón de Guevara, un activista de Morena en Veracruz, que tiene un perfil muy similar al de Gerardo Fernández Noroña, lo que en automático lo descarta.

Cantón cuenta con un historial político muy similar al de Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena y además tiene fuerte cercanía con Adán Augusto López. Es buen parlamentario y es reconocido por su formación política priista.

Uno de los dos será.

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