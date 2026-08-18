“Mensajes” con Yohanan Díaz lleva lo paranormal a Maussan televisión

Todos los viernes a las 23:00 horas

El programa reúne testimonios con el análisis de especialistas

Por Arturo Arellano

“Mensajes con Yohanan Díaz” es un nuevo programa de entrevistas dedicado a explorar experiencias que desafían la explicación convencional. La emisión presentará testimonios de personas que aseguran haber tenido contacto con seres de otros mundos, entidades espirituales, ángeles, demonios y otros fenómenos considerados paranormales.

Durante cada episodio, un testigo compartirá su historia en primera persona, mientras que dos especialistas analizarán los hechos desde diferentes perspectivas. El objetivo, de acuerdo con Yohanan Díaz, conductor del programa, es ofrecer un espacio de diálogo y reflexión en el que la audiencia pueda conocer los casos y formar su propia opinión.

La primera temporada estará integrada por 13 episodios. Cada programa contará con un testigo y especialistas diferentes, con la intención de presentar historias diversas y evitar que la serie se centre en un solo tipo de experiencia.

“Cada uno de los programas tendrá a un testigo principal, que es la persona que recibe estos mensajes”, explicó Díaz durante la entrevista. Añadió que los especialistas contribuirán a “matizar la información para entender si esto es real, si esto es auténtico, si esto es así como lo menciona el testigo”.

El conductor señaló que los relatos abordarán principalmente experiencias relacionadas con seres humanoides, entre ellos los llamados pleyadianos y arturianos. También se incluirán testimonios vinculados con entidades que los entrevistados identifican como parte del mundo paranormal.

Díaz aseguró que el programa no busca provocar miedo entre el público, sino mostrar un contraste entre las experiencias narradas. “No es para causar miedo, no es para causar una alarma”, afirmó. Según explicó, algunos testimonios describen seres que supuestamente buscan ayudar a la humanidad, mientras que otros hablan de entidades consideradas perjudiciales.

Un mensaje de cambio

Uno de los elementos que, según el entrevistado, se repite en varios testimonios es la advertencia sobre futuros cambios en el planeta. Díaz afirmó que en aproximadamente ocho de los 13 capítulos aparece un mensaje similar: la humanidad debe modificar su conducta antes de enfrentar tiempos difíciles “Muchos de esos 13 capítulos, yo creo que ocho, la advertencia es: tienen que cambiar porque vienen tiempos de los grandes cambios planetarios”, declaró.

El conductor relacionó estos mensajes con principios presentes en diversas tradiciones religiosas y espirituales. “La solución a los problemas que nos están presentando en estos instantes la tenemos prácticamente en la mano”, sostuvo. También resumió el mensaje central de la serie en valores como el amor, la paz, la unión y el respeto hacia los demás.

Además de los supuestos contactos, encuentros y abducciones, los testimonios incluirán mensajes de carácter ecológico, médico y advertencias sobre posibles acontecimientos catastróficos. Díaz explicó que las experiencias se dividen en tres categorías principales: los contactados, los encuentros y los secuestros “Hay tres maneras. El primero de ellos es los contactados”, explicó. En estos casos, las personas aseguran recibir mensajes de manera periódica. Los encuentros, por otra parte, ocurrirían una o varias veces, mientras que los secuestros serían experiencias contra la voluntad del testigo.

Para integrar los testimonios al programa, Díaz afirmó que se tomaron en cuenta investigaciones previas y el seguimiento que ha realizado durante 13 años a distintos casos de contactismo “Yo le vengo dando seguimiento al tema del contactismo desde hace 13 años”, comentó. De acuerdo con el conductor, durante ese tiempo ha identificado historias que considera consistentes y que, desde su perspectiva, han podido ser corroboradas con el paso del tiempo.

Entre los casos que mencionó se encuentran testimonios relacionados con los terremotos del 19 de septiembre de 2017 y 2022. Díaz afirmó que recibió advertencias previas sobre ambos acontecimientos y que posteriormente dio seguimiento a las fechas señaladas.

El programa presentará estos casos como testimonios sujetos al análisis de la audiencia y de los especialistas. “Lo que tenemos que hacer nosotros es nada más estar muy al pendiente, estudiarlos, analizarlos y sacar cada una de las personas que vean cada uno de esos programas sus propias conclusiones”, expresó.

“Mensajes con Yohanan Díaz” tiene transmisiones los viernes a las 23:00 horas. “El programa buscará, así, combinar el valor humano de los testimonios con la participación de expertos y la posibilidad de que cada espectador construya su propia interpretación” concluyó.