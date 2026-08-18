Sinaloa, oportunidad a modo

De frente y de perfil Ramón Zurita

Uno de los estados en que mayor énfasis pone la oposición es Sinaloa, entidad martirizada por el mal gobierno, los eventuales nexos del gobierno con los grupos delincuenciales y asolado por la violencia y la inseguridad.

Sinaloa es el estado que giró en 2021 en torno a la presencia del crimen organizado como factor determinante que actuó en favor del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, y donde no fueron escuchados los reclamos de los priistas que sufrieron el secuestro y la presión de estos grupos sobre sus candidatos.

Los dos años pasados han sido un infierno para la población, asediada por el crimen organizado que actúa impunemente y la inoperancia de las autoridades.

Es común que después de una de las tantas masacres en el estado, la reacción gubernamental sea la de enviar al secretario de Seguridad federal, Omar García, quien dispone del envío de tropas y Guardia Nacional a esa entidad, los que han mostrado una y otra vez poca capacidad de actuación y la violencia no cesa.

La lucha fratricida entre los dos principales grupos de la delincuencia continúa y ningún intento logra contenerla.

Aunado a eso viene la sucesión y aunque los motivos sobran, la población ha sido muy prudente y no aflora su descontento generalizado, lo contiene y espera expresarlo en las urnas el mes de junio del año próximo.

La oposición sabe que tiene la llave en la mano para abrir el candado que les permita el acceso al gobierno estatal, siempre y cuando logren ponerse de acuerdo y consigan un candidato o candidata que reúna las condiciones para enfrentar a un partido gobernante con gran cantidad de recursos económicos y artimañas para retener el gobierno estatal.

PRI y PAN son los partidos de oposición con mayor posicionamiento a nivel estatal y dependen de una estrategia común para no interferir y meterse zancadilla uno al otro y fragmentar el voto.

La semana pasada estuvo en Sinaloa el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, zacatecano con muchos intereses en Sinaloa y convocó a los principales empresarios del estado, a los que conminó para reconstruir la economía y lograr la paz en Sinaloa.

De lo que se trató este evento fue de regresar la confianza a los principales capitalistas del estado, para que no caigan en la tentación de apostar por la oposición, sea en alianza o en un solo partido.

Y es que Sinaloa es una de las pocas entidades en la que se pueden dar la mano priistas y panistas, para ir en un frente común, para recuperar la confianza del electorado y el grupo gobernante hará todo lo que sea para que no ocurra la alianza o el método que lleve a panistas y priista a explorar la posibilidad de reconquistar el territorio sinaloense.

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Tabasco sigue enfrascado en un fuerte deterioro, donde la presencia de La Barredora es sumamente notoria, ante la incapacidad del gobierno por destruirla o erradicarla. El estado está ubicado como la tercera entidad con mayor número de extorsiones, después de Morelos y el Estado de México… Comenzó el jaloneo por las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A la primera irá el diputado del Verde, Raúl Bolaños Cacho, y a la segunda se perfila el senador Higinio Martínez.

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