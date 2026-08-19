Anashely presenta “México en la piel”

Encuentro de la Asociación Nacional de Locutores en CDMX

La reunión congregó a directivos de la institución, locutores, periodistas, comunicadores e invitados especiales

Ciudad de México.- Esta semana se llevó a cabo un encuentro con representantes de medios de comunicación en el Salón Rojo de Villa Flamingos, en la Ciudad de México, organizado por la Asociación Nacional de Locutores de México, encabezada por su presidenta, la Mtra. Rosalía Buaún Sánchez.

La reunión congregó a directivos de la institución, locutores, periodistas, comunicadores e invitados especiales en una comida y charla en la que se abordaron temas de interés para el gremio periodístico y de la comunicación, con el propósito de fortalecer vínculos, sumar esfuerzos y generar acciones en beneficio de sus integrantes.

Como parte de este espíritu de integración, se informó también sobre la posibilidad de realizar la credencialización de los comunicadores interesados en formar parte de la Asociación, buscando ampliar y fortalecer la comunidad de profesionales de los medios.

Durante el encuentro estuvieron presentes diversas personalidades del medio artístico y de la comunicación, así como integrantes de la Asociación Rafael Banquells e invitados especiales.

Uno de los momentos emotivos de la jornada estuvo a cargo de Los Cepillines, hijos del recordado artista Cepillín, quienes realizaron un pequeño homenaje a la memoria de su padre. La Mtra. Rosalía Buaún Sánchez dirigió unas palabras en su honor, recordando la trayectoria y el cariño que el emblemático personaje dejó entre varias generaciones de mexicanos.

Anashely presenta “México en la piel”

La parte musical del encuentro estuvo a cargo de la cantautora mexicana Anashely, quien compartió con los asistentes algunos de los temas más representativos de su trayectoria artística y presentó su nuevo sencillo “México en la piel”, obra del compositor José Manuel Fernández Espinoza.

Durante su participación, Anashely compartió algunas primicias sobre esta nueva etapa de su carrera y habló del concepto que acompaña a “México en la piel”, un proyecto que busca celebrar a México a través de su música, sus paisajes, sus tradiciones, su cultura y, especialmente, su gente.

La intérprete ofreció además una muestra de “Vivencias”, su espectáculo musical, compartiendo algunos de los temas que forman parte de esta propuesta escénica y haciendo de la música el punto de encuentro para cerrar una jornada dedicada a la comunicación, la cultura y la convivencia.

Con “México en la piel”, Anashely continúa una etapa artística en la que busca proyectar, desde la música, la riqueza cultural y emocional de un país que, como expresa el propio concepto del proyecto, no solamente se escucha: se siente, se vive y se lleva en la piel.