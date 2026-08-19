Si hoy fuera la elección para alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya arrasaría

Morena, favorito para 2027: liderazgos

Naucalpan Mex.- Si hoy fueran las elecciones para la renovación de la presidencia municipal y diputaciones Morena y el actual alcalde Isaac Montoya, arrasarían por completo los procesos. Gracias a su trabajo y las huellas de la transformación que realiza en el municipio, no hay quien les pueda ganar.

Así lo aseguraron empresarios y Copacis, al respaldar las acciones de gobierno que realiza la actual administración, luego de asegurar que “encuestas serias afirman que Isaac Montoya, lidera las preferencias electorales y si hoy fueran las elecciones ganaría dos a uno a los opositores”, dijeron.

Recordaron que, “de acuerdo con las encuestas más recientes publicadas en agosto de 2026, no se registra un retraso para su proyecto político de reelección y continuar cambiando el rostro de Naucalpan que por muchos años otros partidos”, abandonaron.

Los liderazgos abundaron que “no solo Rubrum, Mitofsky u otras empresas, en sus monitoreos más recientes (agosto del 26) muestran una clara ventaja para el partido, Los naucalpenses apoyamos la reelección de Isaac Montoya como alcalde de Naucalpan”.

Finalmente, las y los naucalpenses, en voz de la líder Estela Soriano, recordaron que la Consulta Mitofsky lo ubicó (a Isaac Montoya) en su ranking nacional con el 57.5% de aprobación ciudadana, destacando el avance de infraestructura y la reducción de la percepción de inseguridad en el municipio.