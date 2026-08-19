Liquida gobierno de Huixquilucan adeudo histórico con el Issemym

Reconocen buen manejo de recuros públicos

Huixquilucan, Méx.- Una vez más, diversos sectores de la sociedad, reconocieron el buen manejo de los recursos públicos de este gobierno luego de que se liquidó la deuda histórica que se mantenía con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

La presidenta Romina Contreras, informó que, con el propósito de saldar la deuda que generaron las administraciones anteriores a 2016, la cual ascendía a más de 128 millones de pesos, su administración liquidó el convenio de un pago único de 58 millones 360 mil pesos.

Indicó que esto fue posible, debido a que, en los últimos once años, el gobierno de Huixquilucan ha mantenido una política de cero endeudamiento, una eficiencia recaudatoria y un manejo sano de las finanzas, sin comprometer la prestación de los servicios públicos.

“Llevamos once años demostrando que el manejo honesto, la transparencia y el cero endeudamiento son la clave para el desarrollo de un municipio. Esta liquidación anticipada con el Issemym es el resultado de ese esfuerzo sostenido, que inició con mi antecesor, Enrique Vargas, con el que aseguramos que cada peso se quede en Huixquilucan y que el territorio continúe como uno de los mejores municipios del Estado de México para vivir”, aseveró la presidenta municipal, Romina Contreras.