Atiende Tlalnepantla limpieza y saneamiento de inmuebles

Fraccionamiento Ampliación Vista Hermosa

Tlalnepantla, Méx.- En respuesta inmediata a las solicitudes y denuncias realizadas por la ciudadanía, el gobierno municipal llevó a cabo un operativo de limpieza y saneamiento integral en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ampliación Vista Hermosa.

Durante la jornada, personal de diversas áreas del Ayuntamiento realizó labores de atención y limpieza profunda para revertir las condiciones de insalubridad y riesgo en las que se encontraba el inmueble, se atendió a fondo la preocupación de las y los vecinos del lugar.

Todas las acciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos de actuación, se garantizó la certeza jurídica y el debido proceso. Asimismo, para dar total transparencia y asegurar el pleno respeto a las garantías individuales de las personas involucradas, el operativo contó con el acompañamiento y supervisión permanente de personal de Derechos Humanos.

Cabe destacar que estas acciones de limpieza y saneamiento integral forman parte de un plan permanente de recuperación de espacios y atención ciudadana.

Apenas el pasado viernes, el gobierno de Tlalnepantla ejecutó un operativo similar en un inmueble localizado en el fraccionamiento Santa Cecilia, donde también se atendió un reporte vecinal con respeto a la normatividad vigente.

Con estas intervenciones se refrenda su compromiso de escuchar a la población, velar por la salud pública, la tranquilidad y la convivencia armónica en las comunidades de Tlalnepantla.