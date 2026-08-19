Con “Ecatepec Te Escucha”, se apoya la economía familiar

Ecatepec, Méx.-La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el programa “Ecatepec Te Escucha”, que contempla la entrega de mil 200 aparatos auditivos a personas que lo requieran, de los cuales 300 serán para niñas y niños con el objetivo de prevenir que problemas de audición afecten su aprendizaje y desarrollo escolar. Anunció diversas acciones para apoyar económicamente a las familias por el regreso a clase de más de 340 mil alumnos.