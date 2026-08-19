En la Permanente, el tema era la renuncia de magistrada, pero la ocultó la sombra de Andy

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Morena y sus satélites recurrieron en la sesión de ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a todos los recursos para hacer olvidar problemas, pero no pudieron librarse de la mala sombra proyectada por sus militantes que afrontan denuncias por delitos, como son los casos de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Rubén Rocha Moya, por sólo citar a dos.

“No entiendo por qué desgarrarse las vestiduras por Andy López Beltrán, cuando está metido, público y publicable, en todos los negocios que se le señalan, audios, en fin, sobran testimonios públicos en carpetas de la Fiscalía General de la República, donde el capitán Sol también habla del hijo del ex presidente y habla de Andy”, señaló, por ejemplo, la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria.

La legisladora hidalguense denunció que, por la cancelación de la visa para ingresar a los Estados Unidos, Morena y sus rémoras están

“envolviéndose en la bandera mexicana, que no es de Morena, y que pelean y dicen, como hemos escuchado en esta tribuna el tema de la soberanía, a modo de Morena, pues simple y sencillamente lo único que hace(n) es tensar nuestra relación con los Estados Unidos”.

La senadora dijo que ojalá cambien los oficialistas, pero advirtió que con esa acción contra el junior López Beltrán “les pegaron en la línea de flotación, en la moralidad que señalaban de la 4T”.

Al discutirse el tema de la renuncia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la legisladora del PRI señaló que, en los hechos, las acusaciones contra militantes del oficialismo también han dejado sin valor promesas desl sexenio anterior como ese lema de “no mentir, no robar, no engañar”.

Eso, dijo Viggiano, “ya se acabó, con todas las evidencias públicas, no solamente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, sino de todos los negocios de prominentes miembros, unos del gobierno de Morena y otros del partido.

“Por supuesto, además, debo decirles que terminaron también con otro lema muy puntual: “Primero los pobres”, reclacó la secretaria general del tricolor, quien señaló que ahora, en el oficialismo, el lema válido es: “sálvense quien pueda”.

“Porque ya vemos a la gobernadora (de Baja California) Marina del Pilar haciendo negociaciones en lo oscurito; allí están los audios, no me van a decir que estoy yo inventando cosas para ser testigo protegido, informante, si es que no lo es y cuántos más ya salieron a tocar puertas en el gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo.

“Por eso, yo les digo desde aquí, los entiendo, debe de ser muy complejo salir a defender a Andy”, destacó la senadora Viggiano, quien se opuso a aceptar la renuncia de Mónica Arali Soto Fregoso por no cumplir con los requisitos constitucionales.

Sin embargo, el caso central es la cancelación de la visa a Andy López Beltrán, por lo que la secretaria general del PRI concluyó su intervención con un reto: “Vengan a esta tribuna y defiendan a José Ramón López Beltrán”.

No hubo equivocación con los nombres, Viggiano se refirió en la parte final de su discurso a otro de los hijos del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, al mayor, José Ramón, que vive en los Estados Unidos en lujosas residencias.

Esta denuncia quedó en claro con la intervención, más adelante, del también senador del PRI, el guerrerense Manuel Añorve Baños, quien inició su intervención con una crítica al oficialismo por su intento de encubrir a Andy López Beltrán.

En Morena, dijo, “ya llegaron al límite y hoy quieren hacernos creer que la soberanía nacional cabe en la cartera de Andy López Beltrán y tiene forma de visa estadounidense.

“Quiero decirles a ustedes que lo que persigue Andy López Beltrán no solamente son estos audios (en donde conversan allegados al junior), son todos los negocios que hicieron al amparo del poder; ahí está el huachicol fiscal, por supuesto, el Tren Interoceánico, el Tren Maya, el AIFA, todos los negocios. Y no se confundan, Andy no es México, Andy no es la Patria, Andy no es la soberanía”, afirmó el legislador guerrerense, quien continuó con su crítica:

“A ustedes les ordenaron asambleas informativas, que se desgarraran las vestiduras por Andy, que salieran a la calle; quieren hacerlo héroe nacional, quieren hacerlo niño héroe envuelto en la bandera. Están totalmente equivocados, porque soberanía es, por supuesto, tener los hospitales públicos con medicamentos y no como decía AMLO, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

“Soberanía es que la gente pueda salir a la calle sin miedo. Soberanía es que el Estado mexicano pueda entrar a muchos territorios de este país sin pedirle permiso al crimen organizado. Soberanía es que los comerciantes no paguen derecho de piso. Soberanía es que el salario mínimo le alcance para comprar una canasta básica”, sostuvo Añorve Baños.

Con toda la severidad de sus juicios en contra del encubrimiento oficial de Andy López Beltrán, lo que más revuelo ocasionó fue la presentación de lo que se llama en lenguaje legislativo una “moción de ilustración) de un video en donde aparece el hermano mayor de Andy, José Ramón, paseando en el parque de diversiones Magic Kingdom, en el complejo de Walt Disney World, ubicado en Orlando, Florida, Estados.

Con ello, sin palabras, se cayó la suposición de que la cancelación de la visa de Andy es parte de una persecusión en contra de la familia del ex presidente Andrés López, pues su hijo mayor pasea libremente en territorio de la Unión Americana.

El impacto de la presentación de Añorve se multiplició por una pregunta de la siempre rebelde senadora, ahora del PAN, antes de Morena, Lilly Téllez García

Senador, dio al dirigirse a Añorve, “¿por qué cree usted que estos de la bancada de los mafiosos y todos los morenarcos en el país andan dice y dice que las visas no son importantes, pero no quieren, a los que les quedan visas, no las quieren romper, por qué? (Momentos antes, Téllez había solicitado a los legisladores de Morena y sus rémoras que, como protesta por la cancelación de la visa a Andy, todos desecharan sus propias visas, pero nadie le tomó la palabra).

“Y por qué al mismo tiempo que dicen que no importan las visas estadounidenses, continuó la senadora sonorense, “¿por qué está Sheinbaum intentando acercarse y hacer las paces con la DEA, a través de Omar García Harfuch?”.

Añorve respondió: “Yo lo que siempre he dicho, senadora, es que debemos de fortalecer nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Siempre he dicho que es nuestro socio principal y en eso hemos coincidido todos. No hemos concluido el Tratado, el T-MEC, no lo hemos podido concluir. Por supuesto, hay que mandar señales de colaboración.

“Pero no entiendo por qué desgarrarse las vestiduras por Andy López Beltrán, cuando está metido en todos los negocios que se le señalan, audios, en fin, sobran testimonios públicos en carpetas de la Fiscalía General de la República donde el capitán Sol (involucrado en el delito del huachicol) también habla del hijo del presidente y habla de Andy.

“O sea, todo eso, obviamente, y envolviéndose en la bandera mexicana, que no es de Morena, y que pelean y dicen, como hemos escuchado en esta tribuna el tema de la soberanía, a modo de Morena, pues simple y sencillamente lo único que hace es tensar nuestra relación con los Estados Unidos”, afirmó Añorve concluyó:

“Ojalá cambien, pero es un problema también de que ya les pegaron en la línea de flotación”.

Otro tema central fue la renuncia de la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso, quien en opinión de los legisladores de oposición y juristas de reconocido prestigio, como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia Javier Laynez Potisek sostienen que no se cumple con la condición establecida en la Carta Magna de que ese cargo sólo se puede abandonar si se acreditan causas de fuerza mayor, lo que no ocurre con la magistrada que fue una de las incondicionales del régimen y votó a favor de la sobrerrepresentación legislativa que ha permitido al oficialismo hacer todos los cambios que deseaban a la Constitución, entre ellas desaparecer a un Poder Legislativo autónomo.

Por ello quedará si respuesta el reclamo de la senadora Viggiano para que la magistrada Soro Fregoso ciumpla con su obligación de explicar los motivos de su renuncia.