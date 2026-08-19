Harper’s Bazaar México revela su edición global de icons 2026

Céline Dion protagoniza las portadas de septiembre

Céline Dion sigue adelante y mientras se prepara para volver a los escenarios tras la devastadora crisis de salud que estuvo a punto de acabar con su carrera, el icono del pop está listo para demostrarle al mundo que su corazón también lo está.

En una íntima charla con Harper’s BAZAAR, Céline habla sobre su recuperación tras su diagnóstico del síndrome de la persona rígida en 2022, su camino hacia la rehabilitación, sus inicios, su familia, su fascinante trayectoria y de su emoción por volver a pisar un escenario para cantar frente a su público. Ahora que la cantante por fin puede volver a actuar, es como si le hubieran devuelto su vida, algo que había perdido.

“Este año voy a tener la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes. Ha pasado tanto tiempo que me gustaría ofrecerles algo que demuestre lo mucho que los he echado de menos”, afirma. Céline Dion ofrecerá una serie de conciertos en París, empezando el 12 de septiembre, extendiéndose hasta octubre y posteriormente regresando en mayo de 2027.