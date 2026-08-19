Emmanuel celebrará 50 años de trayectoria con álbum sinfónico

Titulado “Fortíssimo”; también hará un concierto en el Auditorio Nacional

El estreno mundial está programado para el próximo 2 de octubre de 2026, en la que propone una reinterpretación majestuosa de sus más grandes éxitos.

Por: Asael Grande

El ícono del pop y la balada en español, Emmanuel, conmemorará sus cinco décadas de exitosa trayectoria musical con el lanzamiento de Fortíssimo, un ambicioso proyecto discográfico y conceptual en formato sinfónico, así como con el esperado espectáculo Emmanuel Sinfónico, una producción de gran formato concebida para redefinir el catálogo de un icono. Las citas programadas serán el 3 de diciembre de 2026 en el Auditorio Nacional, el 25 de febrero de 2027 en el Auditorio Telmex y el 27 de febrero de 2027 en el Auditorio Banamex, tres de los recintos más imponentes de la República Mexicana.

Emmanuel, una de las figuras más vanguardistas, influyentes y queridas de la música en español, comentó en conferencia de prensa (realizada en las instalaciones de El Cantoral), sobre este álbum sinfónico, cuyo estreno mundial está programado para el próximo 2 de octubre de 2026, en la que propone una reinterpretación majestuosa de sus más grandes éxitos fusionando su energía pop característica con la potencia de una orquesta clásica: “el disco lo grabé en Glasgow, Escocia, con la Royal Scottish National Orchestra, bajo la dirección del maestro Allan Wilson; de ahí nos fuimos a Los Angeles, donde grabamos a la banda con la parte pop, los metales, y las voces las hicimos en México, son diecisiete canciones las que vienen, y este próximo 2 de octubre estarán en las plataformas digitales, y viene un disco físico, y un vinyl de edición especial, creo yo que esto es un don del cielo, un don que Dios me regala, el sentimiento no se estudia, se tiene, se deja ir”.

Como primer adelanto, el pasado 7 de agosto se estrenó en plataformas digitales el sencillo “La Última Luna – Sinfónico”, una versión extendida de 7 minutos y 27 segundos que marca la pauta de lo que será esta producción: “lo más difícil es darle forma a las canciones que ya tienen forma, a los arreglos que ya existen, y hay algunos que son maravillosos, y tienes que re imaginar qué poder hacer para no quitarle a las canciones su esencia, las canciones tienen un momento que ya no te perteneces, las entregas, las das al público, las canciones tienen historia, y yo quería algo como sinfónico, tener muchos colores, dar lo que está dentro de mí, alimentar las canciones con sonidos diferentes, con movimientos diferentes, y entregar una obra de arte”, explicó Emmanuel, cuya propuesta trasciende el formato tradicional del concierto para ofrecer un viaje sonoro donde la voz, la energía y su inconfundible carisma escénico, se entrelazan con la fuerza y sofisticación de una orquesta sinfónica completa en el escenario.

Bajo arreglos inéditos de Gustavo Farías, diseñados especialmente para este proyecto, cada interpretación de Emmanuel busca elevar la carga emotiva de sus canciones, transportando al público por una montaña rusa de nostalgia, dinamismo y elegancia. “Emmanuel Sinfónico” incluirá piezas fundamentales de la cultura popular hispana como “Todo Se Derrumbó Dentro de Mí”, “La Chica de Humo”, “Quiero Dormir Cansado”, “Tú y yo” y “Toda la Vida”, canciones que adquieren una sonoridad majestuosa, demostrando la atemporalidad de sus composiciones y consolidando su lugar como un pilar indiscutible de la música latina: “las canciones que se decidimos para este sinfónico, fueron las que son quizá las más fuertes de cada disco, o las más representativas de alguna época, porque, afortunadamente, me llegaron muchas canciones muy bonitas que hicieron mi carrera, hicimos una selección padrísima”.