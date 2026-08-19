Horacio García Rojas explora la transformación de Gerardo Herrera

En la segunda temporada de Las Azules

El actor habla sobre la vulnerabilidad de su personaje, la corrupción y la importancia de no olvidar la historia de México

Por Arturo Arellano

En la segunda temporada de Las Azules, Horacio García Rojas retoma el papel de Gerardo Herrera, jefe del departamento de investigación de la policía durante los años setenta. Mientras el personaje enfrenta un asesinato que lo involucra directamente, también cuestiona la educación machista de su padre y los valores con los que fue formado.

Horacio García Rojas considera que uno de los mayores retos de esta nueva entrega fue mostrar la evolución de Gerardo sin convertirlo en un personaje completamente transformado de un momento a otro.

En entrevista destacó que en la primera temporada, el detective comenzó a reconocer el valor de escuchar perspectivas distintas a la suya. El trabajo junto a las cuatro mujeres que integran el primer cuerpo policial femenino le permitió ampliar su forma de entender los casos y encontrar soluciones alternativas “Vivir la otra perspectiva, la otredad, el que tiene un punto de vista diferente, te ayuda a tener un abanico de posibilidades mucho más amplio”, explicó el actor.

Sin embargo, esa apertura no significa que Gerardo haya dejado atrás todos sus prejuicios. Para García Rojas, la transformación del personaje debía conservar sus contradicciones y matices “Uno cambia y el cambio tiene que ser trabajado todos los días. No es de cero a cien”, señaló.

La herencia de un padre machista

En esta temporada, la historia profundiza en la relación entre Gerardo y su padre, el general Aldo Herrera, interpretado por Mario Zaragoza. El personaje paterno representa una visión autoritaria y convencional de la masculinidad, basada en el liderazgo, la obediencia y la imposibilidad de mostrar vulnerabilidad.

Aldo educó a su hijo para convertirse en “la única voz cantante” dentro de la policía, alguien que no cuestionara las órdenes y se limitara a ejecutarlas. Frente a esa herencia, Gerardo comienza a preguntarse si los principios con los que fue formado son realmente correctos “Él se da cuenta de que no quiere ser su padre. Y para no ser su padre, tiene que cambiar, tiene que dejar de ser lo que él es”, afirmó García Rojas.

Este conflicto interno se suma a las presiones profesionales que enfrenta el detective. El asesinato de varios policías hace que la violencia deje de ser un asunto distante y se convierta en una amenaza personal para los hombres que trabajan en el departamento de investigación “La muerte les está tocando los pies, entonces ya se vuelve también algo personal y eso lo vuelve todavía mucho más complejo e interesante”, dijo.

Una historia marcada por la memoria

La segunda temporada también retoma acontecimientos relacionados con el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo de 1971. Para el actor, estos episodios permiten establecer paralelismos entre el México de los años setenta y algunos problemas que aún persisten.

García Rojas cuestionó cuánto han cambiado las estructuras de corrupción, desigualdad y discriminación en el país. Desde su perspectiva, fenómenos como el racismo, el clasismo, la misoginia y la homofobia forman parte de un sistema que divide a la sociedad y dificulta la exigencia colectiva de derechos “Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla”, expresó.

El actor considera que recordar el pasado es indispensable para evitar que vuelvan a cometerse los mismos errores. En ese sentido, la serie utiliza el thriller policiaco como una vía para acercar al público a hechos históricos y provocar nuevas preguntas.

Para García Rojas, las producciones audiovisuales pueden cumplir simultáneamente con la función de entretener y generar pensamiento crítico. Las Azules busca mantener al público atento a la investigación y al misterio, pero también ofrecer una reflexión sobre la violencia, la corrupción y los derechos de las mujeres “Ese entretenimiento no tiene que ser banal”, sostuvo.

El intérprete añadió que el arte no necesariamente debe ofrecer respuestas definitivas, pero sí puede propiciar conversaciones y reflexiones colectivas sobre problemas como los círculos de violencia “Estamos obligados como artistas a entretener, pero al mismo tiempo a poner tu cerebro a trabajar hacia posibles soluciones”, comentó.

Además de su participación en la serie, García Rojas trabaja en su ópera prima como director y presentó el cortometraje animado Nosotros, una obra que celebra la diversidad y la pluralidad cultural de México.

El actor explicó que el corto reflexiona sobre el arraigo indígena, las historias que no han sido contadas y la identidad pluricultural del país. Para él, reconocer esa diversidad es una forma de comprender mejor quiénes somos.

La segunda temporada de Las Azules continúa la historia de un grupo de mujeres que desafía las estructuras policiales y sociales de su época. En medio de una nueva investigación criminal, Gerardo Herrera deberá decidir si permanece fiel a las enseñanzas de su padre o se atreve a construir una manera distinta de ejercer el poder.