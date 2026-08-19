Moenia llega por primera vez al Palacio de los Deportes

Este 24 de septiembre con su nuevo álbum, Temporal

Conquistó el escenario del Vive Latino en un momento clave de su carrera, presentándose ante miles de fans

Por: Asael Grande

Con el estreno de su nuevo sencillo “Lo Prometí” y una gira nacional que incluye, el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, el trío vanguardista se prepara para conquistar el Palacio de los Deportes el próximo 24 de septiembre.

Este 2026, la oscuridad elegante y los sintetizadores de Moenia regresan para apoderarse de los escenarios más imponentes del país. La agrupación, referente del synth-pop en Latinoamérica, anuncia su llegada al Palacio de los Deportes con su “Estamos Bien Tour”, una experiencia que promete fusionar su historia incomparable con el sonido innovador que los mantiene vigentes.

“Es la primera vez, no habíamos hecho antes un Palacio de los Deportes, no lo habíamos pensado, no lo teníamos tan presente, la verdad es que, tras treinta años de estar en una carrera que, además, ha sido sin pausas, en estos años hemos estado sacando discos, y siempre tratando de estar presentes, entonces, hay cosas que necesitas plantearte como un reto, y así la idea del Palacio de los Deportes, es un foro mucho más grande, y a nosotros nos saca de nuestra zona de confort, así lo estamos celebrando, como un reto emocionante, estamos dedicándole la seriedad y el detalle, y la emoción que amerita, habrán, y seguramente cosas que no repetiremos”, comentó Alfonso Pichardo (cantante de Moenia), en conferencia de prensa.

Moenia conquistó el escenario del Vive Latino en un momento clave de su carrera, presentándose ante miles de fans a tan solo un día del estreno oficial de su nueva producción discográfica Temporal. El trío aprovechó esta plataforma para celebrar el éxito de “Lo Prometí”, el sencillo con el que arrancaron este 2026 y cuyo video oficial ya es un fenómeno digital al superar los 5 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los lanzamientos más potentes del año.

El momento que atraviesan Alfonso Pichardo, Alex ‘Midi’ y Jorge Soto es inmejorable, pues su llegada por primera vez al Palacio de los Deportes es solo uno de los grandes hitos que coronan tres décadas de innovación constante, consolidándolos finalmente como los arquitectos indiscutibles del synth-pop en nuestro idioma: “nos hemos abierto camino en esta carrera, cuando iniciamos, la música electrónica, hecha por computadora y sintetizadores, era casi blasfemo, no era considerada música, decían que era música que no tenía alma, que era música programada, también espacios como el Bulldog, la Diabla, Rockotitlán, eran los pocos espacios para poderte presentarte en vivo, nosotros no queríamos ser rockstars, sino que nos vieran en vivo, también nos empezaron a invitar a programas de televisión, nos entrevistaron, y de ahí pudimos abrir un espacio a esa música electrónica que, en realidad es música que compones, que transmites, tiene la misma validez que la música hecha con instrumentos; grupos como Casino Shangai o Síntoma, también abrieron el camino, y a nosotros nos tocó abrir otros espacios cuando salió nuestro primer disco en 1997, ya con promoción en una disquera, y nos hemos sentido muy bien en este camino que nos lleva hasta el día de hoy con esta presentación que tenemos en el Palacio de los Deportes, nuestra oficina de management, Ocesa Seitrack nos lo propuso y nos pareció algo emocionante en un camino que va sido constante, sí que es un momento importante para nosotros”, dijo el también DJ, productor de música electrónica e integrante de Moenia, Alejandro ‘Midi’ Ortega.

Desde su debut en 1997, Moenia ha sido la referencia obligatoria del synth-pop en español. Con nueve álbumes de estudio y más de 20 éxitos en el Top 10, las tres mentes creativas detrás del grupo han logrado construir una carrera basada en la innovación y la calidad técnica: “sí consumimos ciencia ficción, como Blade Runner, nos gusta cómo se ha podido mezclar la ciencia ficción con la música, no la ciencia ficción de Star Wars, sino de realidades que se van juntando, y autores como Philip K. Dick, o grupos como Pink Floyd, llevaron a cabo estos experimentos musicales, nosotros también tenemos nuestros experimentos como científicas, futuristas; también hemos buscado el lado cinematográfico para hacer un soundtrack, somos el grupo ideal para hacer una cosa así, tenemos todo para experimentar con samplers, nos encanta mucho la ciencia ficción, vemos mucho esas películas, el ánime japonés, algún día podríamos hacer algo así, pero tendría que ser súper local y mandarlo a los fans, sería algo muy interesante”, finalizó.

Jorge Soto, integrante de Moenia, agrupación que tomará el 24 de septiembre el Palacio de los Deportes como punto de encuentro definitivo para los fans que buscan vivir los clásicos de siempre y descubrir en vivo la potencia de sus nuevos temas.