Alejandro Gou trae la magia de Broadway a México con “Papá por Siempre”

La temporada concluye el 23 de agosto

Gou Broadway Tour vuelve a apostar por el teatro de gran formato con “Mrs. Doubtfire”, el entrañable musical que combina carcajadas, nostalgia y emoción para recordarnos que una familia puede transformarse, pero el amor de un padre siempre encontrará la manera de permanecer cerca de sus hijos.

Por Gloria CARPIO

Entre carcajadas, nostalgia, aplausos y más de una lágrima, “Papá por Siempre” (Mrs. Doubtfire) aterrizó en la Ciudad de México de la mano de Alejandro Gou y Gou Broadway Tour, quienes nuevamente acercan al público mexicano la espectacularidad de Broadway con una historia que, detrás de su desbordante comedia, guarda un poderoso mensaje sobre el amor familiar.

El Centro Cultural Teatro 1 (CCT1) abrió sus puertas a esta producción internacional que permanecerá únicamente hasta el 23 de agosto, convirtiendo su breve temporada en una oportunidad especial para reencontrarse con uno de los personajes más queridos del cine, ahora transformado en un musical de gran formato.

Papá por Siempre es una entrañable celebración del amor familiar, donde las risas, la música y la emoción nos recuerdan que, cuando se trata de los hijos, el amor de un padre siempre encuentra la manera de estar presente. Detrás de la peluca, el maquillaje, el acento escocés y las disparatadas ocurrencias de la señora Doubtfire se esconde Daniel Hillard, un hombre que, después de separarse de su esposa, es capaz de reinventarse con tal de continuar cerca de sus pequeños.

GOU ACERCA BROADWAY A MÉXICO

Para Alejandro Gou, traer esta producción a nuestro país representa también la posibilidad de acercar al público mexicano espectáculos que, de otra manera, implicarían viajar hasta Nueva York.

“Estoy muy feliz de traer teatro y acercar teatro a la gente que no puede pagar un boleto para Broadway, hoteles, y lo que hacemos nosotros ya no le pedimos nada a Broadway”, expresó el productor, quien reconoció que la historia también lo toca desde su faceta como padre.

La noche de estreno se convirtió además en una auténtica pasarela de estrellas. Fátima Torre, Ricardo Fastlicht, Raquel Bigorra, Patricio Cabezut, Manu NNa, Michelle Vieth, Freddy Ortega, Lorena de la Garza, Faisy, María Perroni Garza, Dania Méndez, Omar Isfel, Fernanda Malo, Lizbeth Rodríguez, Paulo Quevedo, Ricardo Peralta y Pepe Magaña, además de integrantes del elenco de Matilda, El Musical, desfilaron por la alfombra roja antes de disfrutar de la función.

UN PADRE DISPUESTO A TRANSFORMARSE POR SUS HIJOS

Al frente del elenco se encuentra Craig Allen Smith, quien interpreta a Daniel Hillard y a su peculiar alter ego, Euphegenia Doubtfire, la niñera escocesa detrás de la cual se esconde un padre desesperado por recuperar el tiempo y la cercanía con sus hijos.

La puesta en escena transita con enorme agilidad entre la comedia y la emoción. Hay cambios vertiginosos, números musicales, enredos familiares y situaciones que provocan carcajadas, pero conforme avanza la historia surge también su parte más sensible: la de una familia que debe aprender a reconstruirse después de una separación. Y ahí se encuentra uno de los mayores aciertos de Papá por Siempre. No habla de familias perfectas ni intenta esconder las dificultades del divorcio; muestra que los adultos pueden equivocarse, tomar caminos diferentes y dejar de ser pareja, pero nunca dejarán de ser padres.

Para Melissa Campbell, una de las protagonistas del montaje, ésa es precisamente la razón por la cual la historia continúa conectando con distintas generaciones.

“Creo que esta historia tiene un mensaje muy universal sobre la importancia del amor y que éste siempre exista en una familia, no importa si no es perfecto, incluso si hay conflictos, siempre que haya amor, hay la posibilidad de un final feliz”, expresó.

La actriz considera que son pocas las historias que abordan el divorcio de la manera en que lo hace Papá por Siempre, desde una perspectiva que, sin ignorar las dificultades de una separación, pone en primer plano la posibilidad de construir una nueva dinámica familiar basada en el respeto y el cariño.

“No es una historia triste de divorcio, es una historia realista y que muestra lo que es posible en una familia en la que todos siguen decidiendo amar y respetar a los demás, incluso pasando por estos tiempos y decisiones difíciles”, destacó.

EL INOLVIDABLE RECUERDO DE ROBIN WILLIAMS

Resulta prácticamente imposible reencontrarse con Mrs. Doubtfire sin que aparezca en la memoria Robin Williams, quien inmortalizó al personaje en la película de 1993 dirigida por Chris Columbus, basada a su vez en la novela Madame Doubtfire, de Anne Fine.

Williams convirtió a aquella peculiar niñera en un personaje entrañable gracias a una interpretación capaz de transitar de la comedia desbordada a la ternura en cuestión de segundos. Su recuerdo acompaña inevitablemente esta nueva experiencia, aunque el musical consigue construir una personalidad propia y llevar la historia a otro terreno a través de canciones, coreografías y toda la espectacularidad del lenguaje teatral.

BROADWAY, SIN SALIR DE MÉXICO

La producción que presenta Gou Broadway Tour proviene directamente de la gira internacional y conserva el ADN creativo del montaje de Broadway.

La puesta retoma la dirección original de Jerry Zaks, cuatro veces ganador del premio Tony, y cuenta con libreto de Karey Kirkpatrick y John O’Farrell, además de música y letras de Wayne Kirkpatrick y Karey Kirkpatrick, equipo creativo detrás de Something Rotten!

La versión que visita la capital mexicana está dirigida por Steve Edlund, con coreografía de Michaeljon Slinger, escenografía de David Korins, vestuario de Catherine Zuber e iluminación de Philip S. Rosenberg, un equipo que consigue que cada transformación, cada número musical y cada momento de comedia tenga el ritmo y la espectacularidad que exige una producción de esta magnitud.

La obra se presenta completamente en inglés, conservando las voces y actuaciones originales de la compañía internacional, mientras que dos pantallas colocadas a los costados del escenario proyectan subtítulos en español para que el público pueda seguir cada detalle de la historia.

CUANDO LA CARCAJADA SE CONVIERTE EN EMOCIÓN

Uno entra al teatro esperando reencontrarse con aquella comedia que hizo mundialmente famosa a Mrs. Doubtfire. Y sí, se ríe. Muchísimo. Hay disfraces, ocurrencias, transformaciones sorprendentes, situaciones imposibles y ese caos maravilloso que acompaña al personaje.

Pero entonces ocurre algo inesperado: en medio de una carcajada aparece un nudo en la garganta. Porque detrás de toda aquella locura descubrimos a un padre que extraña profundamente a sus hijos; a unos niños intentando comprender por qué su familia cambió, y a dos adultos que deben aprender a seguir adelante cuando el matrimonio terminó, pero la responsabilidad y el amor por sus hijos permanecen intactos.

Es ahí donde “Papá por Siempre” deja de ser solamente una comedia para convertirse en un abrazo al corazón. Un abrazo para las familias que han cambiado, para los padres que luchan por permanecer presentes y para los hijos que alguna vez tuvieron miedo de perder aquello que conocían como hogar.

Lloramos, suspiramos, aplaudimos y volvemos a enamorarnos de una historia que demuestra que la familia no siempre permanece de la misma forma, pero el amor puede aprender a transformarse con ella.

Con Papá por Siempre, Alejandro Gou y Gou Broadway Tour vuelven a tender un puente entre Broadway y México, esta vez con una producción que, más allá de su espectacularidad, deja una certeza profundamente humana: una pareja puede tomar caminos distintos, una familia puede cambiar y la vida puede obligarnos a comenzar de nuevo, pero cuando el amor por los hijos es verdadero, siempre encontrará la manera de quedarse.