Trump suspende negociaciones con Irán, argumentando otro enfoque en la guerra

Conflicto ya lleva casi seis meses

Durante semanas, el presidente Donald Trump ha intentado impulsar avances con Irán prácticamente a fuerza de voluntad, sin mucho éxito.

Este martes, pareció adoptar un nuevo enfoque. Trump ordenó a los principales enviados de su Gobierno que suspendieran sus conversaciones con Irán, según un funcionario estadounidense. Además, funcionarios de la Casa Blanca comunicaron recientemente a sus aliados políticos que están cambiando de estrategia: de “golpear a Irán lo antes posible” a “asfixiarlo” con el tiempo, según una fuente familiarizada con el asunto.

Y en lugar de decir que las conversaciones iban bien y que un nuevo acuerdo estaba a la vuelta de la esquina, como afirmó repetidamente desde que el alto al fuego firmado en junio se desmoronó, Trump anunció que no había diplomacia en curso en absoluto.

“No hay conversaciones en curso, ni programadas, con la República Islámica de Irán”, escribió en redes sociales. “El bloqueo naval permanece en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas fueron eliminadas o detonadas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

De hecho, el tráfico a través del estrecho de Ormuz sigue siendo escaso, y los barcos que transitan por la vía marítima clave siguen siendo atacados con proyectiles iraníes.

Frustrado por los intentos estancados de reabrir el canal y enfrentando preguntas cada vez más intensas sobre el costo que la impopular guerra ha tenido para las Fuerzas Armadas de EE.UU.,Trump dice que está listo para mantener el conflicto a distancia.

Funcionarios dijeron este martes que la instrucción de Trump a su equipo negociador, que incluye al vicepresidente J. D. Vance y a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, de no interactuar con Teherán, se produjo después de algunas “discusiones positivas” con el país.

No obstante, Trump sigue insatisfecho con la falta de disposición de Teherán a ceder ante sus demandas, dijeron los funcionarios. Quiere esperar hasta que los líderes del país muestren una nueva voluntad de llegar al acuerdo que busca antes de volver a entablar conversaciones.

Un día antes de la publicación en redes sociales de Trump, Kushner ofreció una evaluación más optimista de las negociaciones durante un viaje a Medio Oriente. Dijo en una entrevista en Fox News que las conversaciones entre EE.UU. e Irán eran “probablemente más sólidas” que nunca, y agregó que el equipo estadounidense estaba dialogando con varias figuras dentro del régimen.

“Están participando de una manera muy decisiva y eso es bastante positivo”, dijo, agregando: “Estamos teniendo conversaciones muy positivas y activas”.

Funcionarios iraníes declararon repetidamente que es falso que estén participando en conversaciones directas con Estados Unidos. Trump había expresado previamente su enojo por las negaciones, diciendo que Irán estaba jugando y que los funcionarios estaban ansiosos por llegar a un acuerdo en conversaciones más privadas.

Y entre bastidores, Trump se disgustó por los contornos emergentes del acuerdo que Irán está intentando alcanzar con Omán para gestionar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, según personas familiarizadas con el asunto. Esta semana arremetió contra Omán, amenazando con bombardear a la nación del Golfo a pesar de que ha sido un socio estratégico de EE.UU. durante décadas.

“No creo que se hayan comportado muy bien, pero los manejaríamos muy fácilmente, como hacemos con otros”, dijo a los reporteros en la Oficina Oval el lunes.

Tanto Irán como Omán tienen costas a lo largo del estrecho, y el acuerdo descrito por funcionarios regionales otorgaría control a cada país sobre el tráfico que entra y sale del golfo Pérsico.

Existen preocupaciones dentro de la Casa Blanca de que el plan, que aún no ha sido finalizado, podría fortalecer el control de Irán sobre la vía marítima. Algunos funcionarios creen que Omán fue más favorable a Irán que a EE.UU. en las negociaciones, en lugar de actuar como un socio neutral.

Entre las propuestas a las que Trump y altos funcionarios de Estados Unidos se oponen están: la recolección de tarifas en los barcos que buscan transitar el estrecho. Trump insiste en que no se pueden permitir peajes u otros pagos, pero algunas versiones del acuerdo que circulan incluyen cargos relacionados con la protección ambiental o la seguridad.

Esa no es la forma en que Trump visualiza que funcione el estrecho. Quiere un acuerdo que restaure completamente la vía de paso a su estado anterior a la guerra, que permitía el paso sin restricciones del tráfico a través de la vía marítima internacional. Su Gobierno dijo en repetidas ocasiones que permitir que cualquier nación imponga control sobre el estrecho sentaría un precedente peligroso.