Fortalece UAEMéx la democratización del conocimiento con feria de la ciencia

El encuentro itinerante acerca proyectos de investigación, tecnología y actividades de divulgación a las comunidades auriverdes de distintas regiones del Edomex

Amecameca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece su compromiso con la democratización del conocimiento y el desarrollo de sus espacios académicos regionales mediante la Feria Regional de Divulgación de la Ciencia, iniciativa itinerante que acerca la investigación, la innovación y la tecnología a las comunidades universitarias y a la sociedad mexiquense.

A través de la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, la UAEMéx inauguró este encuentro en el Centro Universitario UAEM Amecameca, sede que abrió sus puertas a actividades concebidas para propiciar el aprendizaje, el diálogo y el acercamiento de la ciencia con la comunidad verde y oro y su entorno social.

El secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, destacó que la Feria Regional de Divulgación de la Ciencia representa una oportunidad para favorecer el pensamiento crítico, despertar vocaciones científicas y reconocer a la investigación como una herramienta capaz de contribuir a la atención de los desafíos contemporáneos.

En este sentido, subrayó que la Secretaría que encabeza asume con responsabilidad la encomienda de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, de consolidar una Universidad más cercana a sus comunidades, que coloque en el centro a las personas que la integran y fortalezca la presencia institucional en las distintas regiones de la entidad.

Ante integrantes de la comunidad auriverde y la directora de la Región Centro-Sur, María del Carmen Domínguez Ramírez, Miranda Hernández informó que la Feria Regional de Divulgación de la Ciencia continuará su recorrido por otros espacios académicos de la entidad: el 21 de agosto llegará al Centro Universitario UAEM Zumpango y el 28 del mismo mes a la Unidad Académica Profesional Ixtapan de la Sal, con lo que ampliará su cobertura regional.

Por ello, invitó a las comunidades de los distintos espacios académicos a participar en las actividades de esta feria, que busca despertar la curiosidad, fortalecer el conocimiento científico y generar nuevas oportunidades para compartir el quehacer universitario con la sociedad.

Por su parte, el director del Centro Universitario UAEM Amecameca, Miguel Ángel de Guadalupe Sánchez Ramos, destacó la relevancia de esta iniciativa, al considerar que genera espacios donde la ciencia se convierte en un patrimonio común, fortalece el compromiso institucional con la democratización del conocimiento y favorece la divulgación de la investigación que se desarrolla en las regiones de la entidad.

La Feria Regional de Divulgación de la Ciencia inició con la conferencia magistral “Los objetos tradicionales de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad”, impartida por el académico Josué Deniss Rojas Aragón, quien abordó la relación entre conocimiento, cultura y patrimonio.