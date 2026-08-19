Impulsan cultura ambiental con Campaña de Acopio de Residuos Electrónicos

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Fomento Ambiental, impulsa la Campaña de Acopio de Residuos Electrónicos 2026, con la finalidad de fortalecer la cultura ambiental entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, así como promover prácticas responsables para la reducción, reutilización y reciclaje de materiales.

El director de Fomento Ambiental de la Autónoma mexiquense, Leopoldo Islas Flores, explicó que esta iniciativa se realiza anualmente y que para la edición 2026 se estableció como meta reunir alrededor de cinco toneladas de residuos electrónicos.

Destacó que la campaña busca sensibilizar a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios sobre la importancia de dar una disposición adecuada a los aparatos electrónicos que han concluido su vida útil, ya que algunos de sus componentes pueden ser aprovechados como materias primas, mientras que otros requieren un manejo especializado para prevenir afectaciones al ambiente.

La campaña cuenta con ocho puntos de acopio distribuidos en distintos espacios universitarios, donde se reciben los materiales contemplados en la iniciativa. Posteriormente, los residuos son trasladados a una empresa especializada que se encarga de brindarles una disposición final adecuada y, cuando es posible, recuperar materiales como metales, aluminio y plásticos para su aprovechamiento.

Islas Flores detalló que entre los residuos que pueden entregarse se encuentran cables, teléfonos celulares, pantallas, monitores y otros dispositivos electrónicos en desuso. En este sentido, subrayó que acciones que pueden parecer pequeñas adquieren un impacto significativo cuando son asumidas de manera colectiva.

“Reducir, reciclar y reusar” son prácticas que, explicó, pueden incorporarse a la vida cotidiana y trascender los espacios universitarios para llegar a los hogares y extenderse entre familiares y amistades.

El director de Fomento Ambiental resaltó que las universidades desempeñan un papel fundamental en la generación de conciencia y educación ambiental, debido a que las acciones promovidas desde las instituciones educativas pueden convertirse en hábitos que formen parte de la vida cotidiana. Entre estas prácticas mencionó la separación adecuada de residuos, el ahorro de agua y energía, así como la participación en campañas de reciclaje y reforestación.

Añadió que uno de los principales retos consiste en mantener una comunicación permanente con la comunidad universitaria para que el cuidado ambiental no se limite a acciones aisladas, sino que se consolide como un proceso continuo que contribuya al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad con el entorno.

La campaña permanecerá vigente durante agosto y contempla ocho espacios universitarios como puntos de acopio. Entre los sitios habilitados se encuentran las facultades de Planeación Urbana y Regional, Contaduría y Administración y Economía; la ubicación de los demás puntos es difundida a través de las redes sociales institucionales.