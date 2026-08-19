Terry Cole ponderó a García Harfuch como el precandidato de EU para el 2030

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, fue reconocido efusivamente por Terrance Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas, la DEA, como un socio de confianza de Estados Unidos, que comprende las amenazas que enfrentan ambos países y la región, y que las organizaciones criminales transnacionales trafican drogas mortales, propagan la violencia, corrompen las instituciones y destruyen familias… operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad.

“Enfrentar estas organizaciones requiere una gran inteligencia sólida, investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final.

“Él (García Harfuch, agregó Cole) conoce la importancia de compartir inteligencia, perseguir a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes desde la cúpula hasta la base.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México. Sirvió en la Policía Federal mexicana, en la Agencia de Investigación Criminal, dirigió la seguridad en la Ciudad de México y ahora se desempeña como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Entiende que se corren riesgos personales. En 2020, cuando era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México fue víctima de un atentado en 2020 que costó la vida de dos miembros de su equipo de seguridad.

«Regresó al servicio y enfrenta estas amenazas de frente. Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por su liderazgo, su amistad y su colaboración. Agradezco que esté aquí. Esta delegación agradece que esté aquí», subrayó con calidez Cole.

Ya el director de la DEA hace un par de semanas elogió a García Harfuch en una conferencia de prensa en que junto a Todd Blanche, Fiscal General de EU y John Lee Ratcliffe, director de la CIA y otros mandos de Seguridad Nacional en EU anunciaron recompensas por más de 100 millones de dólares por los lideres del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Nada podemos hacer si no sumamos operativos: García Harfuch

Tras el reconocimiento y los halagos, el secretario de Seguridad de México respondió a su vez a Cole y ante la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Buenos Aires.

Habló de la nueva estrategia de Seguridad en México y reconoció como dijo Cole, que las organizaciones criminales operan a través de las fronteras y que por eso mismo “nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”.

En este mismo esfuerzo conjunto, agregó, se ha podido “localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”.

Y subrayo que unidos “ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”.

Morena lo logró, ya está en la historia: Viggiano

Durante el debate de la aceptación de la renuncia de la magistrada Mónica Soto, la senadora y secretaria general del PRI, la hidalguense Carolina Viggiano, pidió a sus compañeros del oficialismo (Morena. PT y Verde) dejar de violar la Constitución y dejar que la magistrada acuda a explicar su dimisión.

Y es que la propia Constitución dice que una renuncia de un magistrado solo procede si hay causa grave, lo que no se cumple en este caso.

Viggiano afirmó ayer ante el Pleno de la Comisión Permanente:

“… no se está llevando el procedimiento adecuado ante la comisión correspondiente…

“Ya se volvió costumbre violar la Constitución y acomodarla a los intereses del oficialismo.

“Miren, no hagan nada que no harían si ustedes fueran la oposición. Eso es tener visión de Estado. Porque la otra es una visión sectaria, partidista, de corto plazo, una visión del agandalle… porque son mayoría, hacen lo que quieren. Eso les va a perjudicar al paso del tiempo.

“Porque la presidenta no va a poder controlar a nadie.

“Porque saben que como tienen a los jueces, tienen a los tribunales, tienen a los poderes, tienen todo el poder concentrado, se sienten con la libertad de violar la Constitución, de violar la ley, de hacer todas las fechorías que puedan.

“Por eso debe haber límites para el poder.

“Si ustedes los eliminan es en su propia destrucción, su propia autodestrucción.

“Hoy necesitamos honrar la Constitución”, indicó la senadora hidalguense.

Y agregó:

“No, compañeros, no sigamos haciendo esto porque todos perdemos, pierde la República, perdemos todos. Vamos a enfrentar el próximo año uno de los procesos electorales más importantes sin que tengamos completo el tribunal.

“Ya tenemos hoy una contradicción en la Constitución para elegir a quien presidirá la Corte en los próximos días, pero no les importa… hacen lo que quieren porque pueden.

“¿Sabes cuál es el límite de todos? Nuestro límite es la ley, ese debe ser el límite de todos: de jueces, de magistrados, de senadores, de legisladores, de la Presidenta de la República.

“¡Ya basta, ya basta de pasarse la Constitución por donde pueden, ya basta!, concluyó.

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