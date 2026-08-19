Los estados en los que puede haber alianza

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El PRI insiste en la política de alianzas con el PAN, aunque el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, sigue reacio a establecer la unión.

Los priistas insisten en ir juntos, principalmente en los estados en que habrá cambio de gobernador, aunque en la cuestión federal, cada quien vaya por su lado.

Cinco son los estados en que el PRI se siente fortalecido y confiado en las grandes posibilidades que se le presentan para salir triunfador en los comicios del próximo año.

De las 17 entidades en la que habrá relevo de gobernador, el PRI confía en que puede obtener el triunfo en esas cinco entidades, aunque eso no limita los alcances del partido para establecer alianzas o candidaturas comunes con el PAN.

De acuerdo con el dirigente nacional del partido tricolor, los estados de Colima, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, les dan grandes posibilidades de victoria, aunque buscan el respaldo del PAN para reforzar su estrategia.

En otros estados el tricolor se siente competitivo, pero buscaría reforzar a los aspirantes del PAN, dejando a los estados de Aguascalientes. Chihuahua y Querétaro, fuera de las alianzas, ya que los panistas sienten que tienen el triunfo en las manos.

En las restantes siete entidades los priistas podrían apoyar al candidato que surja del PAN, con el respaldo de los priistas de esas entidades, aunque se podría negociar.

Guerrero y Campeche, con pocas posibilidades de triunfo para priistas y panistas, podrían llevar candidatos del tricolor.

Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, pueden ser plazas para candidatos panistas, si es que se llegará a dar la unión de los dos principales partidos de oposición.

De acuerdo con los resultados de distintas mediciones que se han levantado en las 17 entidades del país, las posibilidades de triunfo en una acción conjunta podrían acercarle resultados exitosos y romper con la hegemonía de Morena.

Los candidatos de panistas y priistas suelen ser competitivos y unidos en un frente común pudieran registrar victorias sorprendentes.

Por principio de cuentas, las dirigencias del PAN y del PRI pondrían especial atención en evitar acciones como las de 2021, en que la participación activa de los grupos delincuenciales se dejó sentir en los estados ubicados en la costa del Pacífico, aunque en otras regiones también se sintió dicha influencia.

Ante la cercanía de los comicios del año próximo, priistas y panistas no se han sentado todavía a negociar las posibilidades de un frente común, aunque del lado priista existe un gran optimismo para que vayan juntos en la mayoría de los estados en que habrá cambio de gobernantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra lista para rendir su segundo informe de gobierno. La información que fluye alrededor del evento se está coordinando para que el evento no tenga problemas de ninguna clase y pueda desarrollarse de acuerdo a lo previsto… Antes de eso, la dirigencia de Morena abrirá el registro para los aspirantes a las alcaldías y diputaciones federales, antes de que termine el mes de agosto… Dos lugares de gran atracción, con playas maravillosas, han sufrido el efecto de la inseguridad y violencia que frenó el paseo de los turistas. Mazatlán es uno de los destinos donde no pudieron alcanzar las metas previstas.

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