Las candidaturas deben ser para quienes demuestren liderazgo y garanticen triunfos

Para evitar el voto de castigo: especialistas

Por Arturo Baena

Valle de México.- Para asegurar que exista una competencia real en las urnas, los partidos políticos deben permitir que las candidaturas sean para aquellos que demuestren sus liderazgos y que garanticen triunfos, pero que también cuenten con un capital político sólido y real para atraer votos de sectores diversos, más allá de la base dura del partido.

Coincidieron lo anterior, liderazgos y analistas políticos, en voz de la catedrática Erika Garcia, luego de destacar que “hoy la oposición tiene la posibilidad de ganar a Morena, solo si va en unidad con líderes que cuenten con una trayectoria sólida, carisma y una red de alianzas locales que sumen estructura al instituto político, llámase como se llame”, dijeron.

Remarcaron que “para el próximo proceso electoral es fundamental que los institutos políticos tomen en cuenta liderazgos con capital político propio, y no solo perfiles por lealtad o cercanía que en nada abonarían para recuperar municipios mexiquenses hoy en poder de Morena”, coincidieron.

Hay ejemplos claros como en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, entre otros en donde la ciudadanía ubica perfectamente, quien tiene trabajo territorial permanente y no solo de los que aparecen cuando se acercan elecciones.

“Existen líderes sociales con un extraordinario capital político; además, cuentan con equipo, operadores y simpatizantes que en este caso beneficiarían al Partido Acción Nacional (PAN), que en breve dará a conocer a su abanderado para la alcaldía de Naucalpan”, aseguran.

Los analistas puntualizaron que “el capital político no se improvisa, se construye con resultados y coherencia. Eso es lo que hoy exige el electorado y lo que evita el voto de castigo”.

Finalmente, remarcaron que «apostar por estos perfiles no es un tema de grupos, es estrategia electoral. Es sumar donde ya hay fuerza en lugar de intentar crearla desde cero», concluyeron.