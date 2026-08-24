Festejan en Tlalnepantla los 59 años del Cuerpo de Bomberos

Dan condiciones dignas de trabajo

Tlalnepantla, Méx – En el 59 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberas y Bomberos de ese municipio, Raciel Pérez Cruz, encabezó el festejo con el personal operativo mediante una comida y rifas, reafirmó la meta de contar con la mejor corporación del Estado de México y brindar condiciones dignas de trabajo a las y los servidores públicos que diariamente arriesgan su vida por la ciudadanía.

Durante el encuentro, el alcalde destacó que, en la ruta de transformación de la ciudad, el personal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos ocupa un lugar primordial por su vocación y heroísmo. Asimismo, expresó un agradecimiento especial a las familias de las y los elementos, reconociéndolas como un soporte indispensable que también sacrifica tiempo y tranquilidad mientras sus seres queridos atienden las emergencias del municipio.

Subrayó que la administración continuará la dignificación de su labor mediante entregas e instalaciones rehabilitadas para que realicen su función en las mejores condiciones.

La actual administración municipal ha destinado una inversión superior a 9 millones de pesos para fortalecer el equipamiento. Con la dotación de 140 uniformes de fajina, 137 equipos de protección estructural para combate de incendios, 167 equipos para atención de lluvias y 15 equipos especializados para el combate de incendios forestales.

En materia operativa y de infraestructura, se resaltó la renovación del parque vehicular con tres ambulancias, dos camiones bomba, cuatro unidades F-150 de respuesta rápida, dos tanques cisterna y dos unidades Potro.