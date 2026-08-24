La transformación se construye en las calles, afirma Paulo Lara

“Tenemos gobiernos firmes”

Naucalpan, Méx.- “En México la soberanía se defiende con justicia y bienestar para nuestro pueblo. Con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, tenemos gobiernos firmes, que ponen por delante los intereses de nuestro país”.

Aseguró lo anterior el Quinto Regidor Paulo Lara, al tiempo de destacar que “como militante de este movimiento, tengo claro que la transformación también se construye desde las calles, las comunidades y junto al pueblo”, dijo.

El también Comisario del OAPAS reiteró qué desde el Estado de México “seguiremos acompañando la transformación y defendiendo nuestra soberanía con orgullo y convicción”.

Asimismo, puntualizó que “hoy nos encontramos en Naucalpan para seguir informando, organizando y defendiendo los principios que dieron origen a nuestro movimiento”, reiteró.

Finalmente, el representante popular destacó que “seguimos firmes, con convicción y desde el territorio. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.