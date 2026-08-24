Invita el gobierno de Huixquilucan a la “Feria del Empleo 2026”

Huixquilucan, Méx.- Para impulsar el desarrollo económico del territorio y generar oportunidades de crecimiento para las familias, el Gobierno de Huixquilucan invita a la “Feria del Empleo, Innovación y Emprendimiento 2026”, en la cual se ofertarán más de mil vacantes de trabajo formales, con el propósito de ofrecer puestos que brinden estabilidad financiera y certidumbre a los hogares. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco indicó que esta feria se llevará a cabo el próximo lunes 7 de septiembre en la Explanada del Auditorio Municipal de San Cristóbal Texcalucan, por lo que invitó a la población huixquiluquense, mayor a los 18 años, a postularse de forma directa a diversos puestos operativos, técnicos y profesionales, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.