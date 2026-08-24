Por sentir presiones, ministros de la Corte del acordeón piden tiempo

CLASE POLITICA Miguel Angel Rivera

Es de esperar que, por mínimo decoro, la Suprema Corte de Justicia de los acordeones, no haya retenido intencionalmente, la discusión de las reformas electorales que parecen tener dedicatoria a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, de quien heredó también la dirigencia del Movimiento del Sombrero y amenaza con terminar con el control del PRD-Morena en el emblemático estado de Michoacán.

El asesinado Carlos Manzo ya se había convertido en un precandidato muy popular al gobierno del referido estado de Michoacán, al encabezar el descontento contra un gobierno ineficaz encabezado por el actual mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, quien ni siquiera ha logrado mantener el orden dentro del partido oficial, Morena, ni mucho menos puede contener la violencia generada por poderosos cárteles de la delincuencia que operan en ese estado por el cual atraviesan valiosas rutas de narcotráfico.

El atentado contra el alcalde de Uruapan parecía destinado a eliminar a un potencial candidato con posibilidades de derrotar al oficialismo, pero los autores intelectuales –que todavía están en libertad y en el anonimato– no contaban con que, además de heredar la responsabilidad al frente del ayuntamiento de Uruapan, la viuda también quedó al frente del Movimiento del Sombrero, por lo cual, según encuestas independientes tiene grandes posibilidades, que van en aumento, de conquistar el Palacio de Gobierno de Morelia.

Una de las características de ese movimiento y de su eventual candidata, es que no desea aliarse con ninguno de los partidos tradicionales y desea ir por una candidatura independiente, para no llegar con compromisos previos al tomar el poder.

Aquí es donde aparecen nuevos obstáculos para Grecia Quiroz y su organización, pues esas fuerzas negativas que se escudan en el partido oficial y sus rémoras, promovieron una reforma electoral en Michoacán, cuyo punto principal consiste en dificultar el avance de candidaturas independientes. El sumiso Congreso del estado se encargó de tramitar el asunto y darle forma a la reforma anti Movimiento del Sombrero.

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Michoacán aprobó la reforma por 34 votos a favor y 3 en contra.

“La decisión se tomó entre protestas por parte del Movimiento Independiente del Sombrero”, dice la nota publicada por El Sol de Morelia el 27 de mayo del presente año, lo que evidencia el interés de Morena y sus satélites en poner obstáculos a un rival en pleno crecimiento.

Esto se confirma en la referida nota informativa, la cual detalla que “el debate se centró en las candidaturas independientes, ya que se prohibió que éstas se asocien o coordinen entre ellas o que utilicen símbolos o emblemas que pueda generar en el electorado la sensación de que pertenecen a un mismo bloque, frente, agrupación o plataforma común.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Marttínez Bedolla, que obviamente no desea entregar el poder a la oposición, se apresuró en pregonar eufórico la aprobación de la reforma, mediante un video difundido por las redes sociales grabado dentro de un vehículo el movimiento:

“Les comparto que en Michoacán aprobamos una reforma electoral histórica, de gran envergadura y con el respaldo de la gran mayoría de las fuerzas políticas. Con este nuevo Código Electoral hacemos justicia protegiendo los derechos de las mujeres al cerrarle el paso a los deudores alimentarios; le ponemos un alto definitivo a la corrupción impidiendo candidaturas de personas sentenciadas; garantizamos y ordenamos las candidaturas independientes; y blindamos nuestra democracia al permitir la anulación de elecciones si hay injerencia de la delincuencia organizada”, expresó el mandatario en su mensaje.

Con menor entusiasmo, el presidente municipal de la capital, Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que también es considerado precandidato al gobierno estatal, pero por el PAN, informó que los cambios propuestos tienen “cosas positivas y negativas, determinando que algunos partidos políticos tienen miedo de perder sus prerrogativas.

El edil moreliano se cuidó de no enemistrarse con el Movimiento del Sombrero, al comentar que lo más justo sería que los candidatos independientes también cuenten con financiamiento, ya que consideró que es injusto que los partidos políticos tengan prerrogativas todo el año, mientras los independientes no.

Asimismo anticipó que otra de las que denominó “inconsistencias” de la reforma consiste en impedir que quienes buscan contender por algún cargo político tengan prohibido juntarse o asociarse para recorrer las calles o hacer eventos, determinando que esta acción es una torpeza y una vulgaridad, ya que consideró que frenan a las personas a ser libres.

A su vez, la directamente afectada, Grecia Quiroz, censuró la reforma electoral: «Nos quieren quitar del camino.

“Nos quieren limitar con la candidatura del Partido Independiente del Sombrero; habrá que ver qué acciones jurídicas y legales se llevarán a cabo”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.

“Esta reforma nos demuestra que es una reforma disfrazada, porque estoy de acuerdo en que las elecciones sean eliminadas si hay intervención de la delincuencia organizada, ojalá que así sea”. Agregó que también respalda restricciones contra aspirantes con adeudos alimentarios, aunque cuestionó que no se haya transparentado el impacto que tendría la iniciativa sobre las campañas independientes.

“Le tienen miedo al Movimiento del Sombrero, saben el poder ciudadano que hay hoy en Michoacán, tienen miedo de que la gente ya despertó, tienen miedo de que el pueblo de Michoacán los quiere sacar del poder”, señaló.

El Movimiento del Sombrero recibió el respaldo del partido MC, el cual promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los cambios aprobadas por el Congreso de Michoacán, que debió ser dictaminado en la sesión de ayer de Suprema Corte del acordeón,

Con el fin de pedir a los ministros del “independiente” supremo tribunal echar abajo esa reforma, simpatizantes de la organización independiente de Michoacán realizaron una manifestación frente a la sede de la Corte, en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezados por la alcaldesa Grecia Quiroz.

La manifestación resultó muy oportuna, pues el ministro del encargado de la ponencia, Arístides Guerrero García –el cual fue elegido supuestamente como aspirante sin partido en las desdeñadas elecciones del acordeón– proponía al pleno avalar la reforma electoral de Michoacán que limita las candidaturas independientes.

Este juicio, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 69/2026 correspondioente a la impugnación promovida por Movimiento Ciudadano (MC), estaba programado para discutirse durante la sesión pública de ayer, lunes, pero en lo que pareció una expresión de sonrojo ante la decisión de validar el engaño preparado por el oficialismo, o tal vez, ante el temor de una reacción airada de los manifestantes, el propio ministro ponente pidió que se pospusiera la discusión. También surgieron interpretaciones en el sentido de que fue un recurso engañoso para evitar la presión de los manifestantes y esperar un momento adecuado para un albazo que valide los cambios destinados a preservar el control de Morena sobre Michoacán.

“Atendiendo a diversas notas que he recibido de mis colegas ministras y ministros, pido dejar en lista este asunto”, dijo Guerrero García al solicitar aplazar su discusión.

El hecho es que el asunto fue retirado de última hora y, por tanto, no sería discutido ni votado este lunes, pese a la expectativa generada por el proyecto, por considerarse relevante para el proceso electoral de Michoacán de 2027.

Al conocer el aplazamiento, Grecia Quiroz declaró a la agencia Quadratín que su visita a la capital del país no es tiempo perdido, pues más tarde sostendría un encuentro con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y además advirtió que los integrantes del Movimiento del Sombrero se mantendrían “muy pendientes en estos días”.

Además, la alcaldesa y precandidata anunció que en caso de un fallo contrario de la Suprema Corte mexicana, su lucha puede escalar hasta instancias internacionales en Estados Unidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.