Cárteles mexicanos reemplazan fácilmente a líderes caídos: DEA

Intensificación del combate al narco

Terry Cole acusa que “hay funcionarios de alto nivel ” trabajando con grupos delictivos

El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, reconoció que los cárteles mexicanos reemplazan fácilmente a sus líderes caídos, pero reiteró que no cederán y seguirán persiguiéndolos”.

“Hoy, Rafael Caro Quintero está en prisión. ‘El Mayo’ ha sido condenado y sentenciado a cadena perpetua. ‘El Chapo’ fue condenado y sentenciado a cadena perpetua, agregó el funcionario estadounidense.

En el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) realizada la semana pasada, Cole aseguró que la presión sobre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —designados por la administración de Donald Trump como Organizaciones Terroristas Extranjeras— se ha intensificado.

El funcionario estadounidense acusó que “hay funcionarios de alto nivel en México” que trabajan directamente con los cárteles de la droga, al tiempo que advirtió que el destino de “Los Chapitos” será la cadena perpetua, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada.

Cole se refirió a la acusación dada a conocer en abril contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez —quien ya se entregó a la justicia estadounidense— por conspirar para traficar drogas y proteger a la facción de “Los Chapitos” a cambio de sobornos.

El jefe de la DEA detalló sus prioridades: “La semana pasada hablamos de Juan Carlos Valencia, ‘El Pelón’, del CJNG. Es la prioridad número uno. Él está en la lista. Los funcionarios de gobierno incluidos en la acusación también están en la lista. Los distribuidores de precursores que vienen de China, están en la lista. Cualquiera que dañe o asesine a los estadounidenses, está en nuestro radar”.

Elogia a García Harfuch y deja puerta abierta a operaciones en México

Terry Cole reconoció que el gobierno mexicano “ha intensificado sus esfuerzos en Sinaloa, en Jalisco” y destacó su relación con el secretario de Seguridad:

“Tenemos una comunicación diaria entre el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y yo. La comunicación es fluida. Intercambiamos información no solo sobre objetivos mexicanos y terroristas extranjeros designados, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también apoyamos operaciones en México. Se trata de un trabajo bilateral conjunto que seguimos impulsando”.

Cuestionado sobre operaciones unilaterales en suelo mexicano, Cole no las descartó:

“Como dependencia del Departamento de Justicia, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros homólogos mexicanos y así seguiremos, en un intercambio equitativo de información e inteligencia basada en datos, dirigida contra aquellos miembros de los cárteles que están matando a ciudadanos estadounidenses”.

Y al insistirle, respondió: “A nosotros nos manda el presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, nosotros las ejecutamos”.

Sobre los ataques a supuestas narcolanchas, calificadas por Human Rights Watch como “ejecuciones extrajudiciales”, dijo: “Se trata de un enfoque unificado bajo la dirección del presidente en Estados Unidos. Lo está llevando a cabo el Departamento de Guerra. Nosotros apoyamos las labores del Departamento de Guerra”.

Cárteles mexicanos reclutan más rápido de lo que pierden miembros

Las organizaciones criminales en México reclutan más integrantes de los que pierden por arrestos o muertes, lo que explica por qué siguen creciendo pese a los operativos del Estado.

Así lo advierte el matemático Rafael Prieto-Curiel, cuyo modelo para calcular el tamaño del crimen organizado fue retomado recientemente por la revista Nature.

El investigador, actualmente en el Complexity Science Hub Vienna, calcula que los cárteles en México reúnen actualmente más de 180 mil, una cifra que incluso supera la plantilla laboral de la cadena Oxxo.

“El cártel está compensando y compensa más rápido de lo que nosotros estamos haciéndoles, digamos, daño. Entonces, si bien hace diez años había 112 mil personas en un cártel, en 2023 estábamos ya en 175 mil y ahorita estimamos 183 mil”, explicó.

El reclutamiento supera las bajas

De acuerdo con el análisis de Prieto Curiel, el número de integrantes de los cárteles aumentó de 115 mil en 2012 a cerca de 175 mil en 2022. Solo en 2021, los cárteles reclutaron a 19,300 personas y perdieron a 12,200, ya sea por muertes o encarcelamientos. Para mantener su tamaño, los cárteles deben incorporar entre 350 y 370 personas cada semana, aclara.

Este fenómeno contradice la explicación oficial sobre el combate al crimen. Prieto Curiel señala que, según las autoridades, buena parte de la violencia y los homicidios ocurren porque los propios integrantes de los cárteles se enfrentan entre sí, en lo que llaman “ajustes de cuentas”. Si realmente fuera así, el número total de miembros de los cárteles debería disminuir con el tiempo, ya que se estarían eliminando unos a otros. Sin embargo, los datos muestran que los cárteles no solo mantienen su tamaño, sino que cada año suman más integrantes.

El crecimiento responde a la capacidad de los cárteles para reclutar a jóvenes, especialmente hombres de entre 14 y 20 años, que reciben ofertas económicas superiores a las del mercado formal o los programas sociales.