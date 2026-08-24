HA*ASH anuncia su nueva gira

Las reinas del “sold out”

En los últimos años, el dueto ha sido premiado con diferentes distinciones.

Luego del exitoso cierre de su gira Haashville, en la que en poco más de un año hicieron más de 150 shows en todo México, Estados Unidos, Latinoamérica y España, con los que sumaron más de 60 fechas Sold Out y más de 500 mil boletos vendidos, Ha*Ash, anuncia por todo lo alto su imponente llegada a los recintos más emblemáticos de Latinoamérica. El dueto, que posee una trayectoria musical incomparable, está listo para encontrarse con el público que las ha colocado en la cima del éxito.

Ha*Ash, con la sensibilidad musical que las caracteriza, deleitará a sus fanáticos presentes en Latinoamérica con múltiples presentaciones llenas de amor, desamor, vulnerabilidad y nostalgia en países como: Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Estos shows se llevarán a cabo durante febrero y marzo de 2027.

Con una producción totalmente nueva y un espectáculo único e icónico, Ha*Ash, arrancará su gira, llamada No Me Hablen De Amor, en la que hará latir con fuerza a todos los corazones rotos o enamorados con los éxitos más queridos que han dado vida a toda su carrera y los más recientes sencillos, como ¿Qué le pongo?, que ya se ha instalado en el gusto del público.

En los últimos años, el dueto ha sido premiado con diferentes distinciones. En 2025 volvieron a Viña del Mar donde obtuvieron por segunda ocasión Gaviotas de Plata y Oro, ese mismo año, el dueto también fue reconocido con el Premio Inquebrantable de Billboard Latin Women in Music y, por si fuera poco, obtuvieron el Botón Diamante por parte de YouTube por más de 10 M de suscriptores. Este año, además, recibieron el galardón a Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock en Premio Lo Nuestro 2026.

Este anuncio llega en un momento crucial para Ha*Ash, quienes recientemente fueron nominadas en los Premios Juventud 2026, junto a María José, en la categoría Girl Power por la canción “Te apuesto”, tema que ya suma más de 60 M de vistas tan sólo en YouTube; a estos hitos musicales, se suma esta gira que será imparable.