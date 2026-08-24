Alertan por fraudes telefónicos

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Recientemente, en México se ha detectado una campaña de llamadas fraudulentas en la que ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades financieras para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. Estos ataques utilizan la técnica conocida como caller ID spoofing, mediante la cual un atacante falsifica el número telefónico que aparece en la pantalla del destinatario para hacer creer que la llamada proviene de una institución, empresa o persona de confianza.

Ante este panorama, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, explicó cómo operan este tipo de fraudes y comparte recomendaciones para ayudar a los usuarios a proteger su información.

El caller ID spoofing o suplantación del identificador de llamadas se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en fraudes telefónicos e ingeniería social, ya que incrementa la credibilidad del atacante y aumenta las probabilidades de que la víctima responda la llamada.

«Aunque cualquier persona puede ser víctima, los ciberdelincuentes comúnmente se enfocan en clientes de instituciones financieras, adultos mayores, personas que realizan compras en línea, personas que esperan un trámite, devolución o entrega, y empleados de empresas con acceso a información financiera o administrativa», señaló David González, investigador de seguridad informática de ESET.

En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) registró en mayo de 2026 que nueve instituciones financieras fueron afectadas por casos de suplantación de identidad. Aunque no todos los incidentes implican técnicamente caller ID spoofing, sí incluyen llamadas en las que los delincuentes aparentan representar a una institución financiera para solicitar información bancaria, contraseñas o códigos de seguridad.

¿Cómo operan?

De acuerdo con ESET, este tipo de fraude comienza cuando los ciberdelincuentes utilizan servicios de telefonía por Internet (VoIP) u otras plataformas que les permiten modificar el identificador de llamadas. Mediante estas herramientas configuran un número falso que puede corresponder al de un banco, una dependencia gubernamental, una empresa reconocida o una persona conocida.

Una vez que la llamada es contestada, los atacantes recurren a técnicas de ingeniería social para generar un sentido de urgencia, miedo o confianza. Es común que alerten sobre supuestos cargos no reconocidos, movimientos sospechosos, bloqueos de cuentas o problemas de seguridad, con el objetivo de convencer a la víctima de proporcionar información confidencial, realizar transferencias bancarias o instalar aplicaciones maliciosas que les permitan tomar el control del dispositivo.

El objetivo de este tipo de fraude es obtener contraseñas bancarias, NIP de tarjetas, datos de tarjetas de crédito o débito, información personal, acceso remoto al teléfono o computadora o incluso obtener dinero mediante transferencias inmediatas.

«Los ataques de caller ID spoofing pueden derivar en robo de identidad, fraude bancario, pérdidas económicas, apertura de créditos fraudulentos, secuestro de cuentas digitales, instalación de malware, extorsión telefónica e incluso el compromiso de información corporativa cuando la víctima es un empleado», detalló el investigador de ESET.

Este tipo de incidentes ya han sido expuestos por usuarios mexicanos en redes sociales. Uno de los casos más recientes fue el del periodista de investigación, Ignacio Gómez Villaseñor, quien denunció en redes sociales haber recibido una llamada identificada como proveniente de una institución bancaria, en la que los delincuentes intentaron obtener información relacionada con el uso de su cuenta bajo el pretexto de una supuesta compra retenida y cargo no identificado.

Ante este escenario, ESET brindó las siguientes señales de alerta para identificar una llamada falsa:

El número parece pertenecer al banco o a una autoridad, pero solicitan información confidencial.

Presionan para actuar de inmediato.

Amenazan con bloquear cuentas, cancelar tarjetas o iniciar procesos legales.

Solicitan códigos SMS o tokens.

Piden instalar aplicaciones.

Indican realizar transferencias «para proteger» el dinero.

Para reducir el riesgo de ser víctima, ESET recomendó nunca compartir NIP, contraseñas o códigos de verificación durante una llamada telefónica, evitar ingresar a la app de banca en línea mientras está en la llamada, colgar y comunicarse directamente con la institución utilizando únicamente los números oficiales, evitar confiar exclusivamente en el identificador de llamadas como prueba de autenticidad y no instalar aplicaciones por indicaciones de un supuesto ejecutivo, además de reportar números sospechosos a las autoridades correspondientes y mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del teléfono.

«Los ciberdelincuentes continúan perfeccionando sus técnicas para que los fraudes sean cada vez más convincentes, por lo que el identificador de llamadas ya es insuficiente para verificar la autenticidad de una llamada. La mejor defensa sigue siendo corroborar cualquier situación directamente con la institución involucrada a través de sus canales oficiales y desconfiar de cualquier llamada que solicite información confidencial o genere un sentido de urgencia», concluyó David González, investigador de seguridad informática de ESET.

En otro orden, le comento que Después de una junta de trabajo en Palacio de Gobierno, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, presentaron la nueva Política de Gobernanza Ambiental, una guía que establece una ruta de trabajo para fortalecer el desarrollo sostenible.

La Gobernadora destacó que esta política contempla cuatro líneas estratégicas vinculadas con el modelo de desarrollo sostenible y el Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo: el fortalecimiento institucional y normativo, el acceso a la justicia ambiental, la reparación del daño, así como el gobierno abierto y la rendición de cuentas.

Mara Lezama señaló que esta estrategia forma parte de los esfuerzos de este gobierno humanista con corazón feminista para consolidar un gobierno transparente, abierto y con mecanismos que permitan avanzar en el combate a la corrupción y en la revisión permanente del uso de los recursos públicos.

“Estamos con Reyna Arceo, una referente en este gobierno humanista por corazón feminista, pero también en materia de cómo nos ha ayudado para la revisión de cuentas, gobierno abierto, transparencia. Y esos primeros lugares que tenemos hoy a nivel nacional vienen de una mujer extraordinaria que no ha parado de trabajar para quitar lo que estaba normalizado. Hay un largo camino por andar todavía y lograr lo que parecía impensable, que es combatir la corrupción y trabajar en la rendición de cuentas”, citó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la titular de SABGOB destacó que se trabaja de manera coordinada con las distintas dependencias estatales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, bajo un enfoque humanista y con el objetivo de ofrecer resultados claros a la ciudadanía.

Durante la reunión también se presentaron los útiles escolares que serán entregados de manera gratuita a estudiantes de primaria y secundaria durante el próximo ciclo escolar. La Gobernadora explicó que traen valores como la honestidad, responsabilidad, puntualidad, imparcialidad, generosidad e igualdad, además con extraordinaria calidad.

Además, en el hospital oncológico de Chetumal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el nuevo tomógrafo simulador, un equipo de última generación que, gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, ya está al servicio de las y los quintanarroenses.

“Es un tomógrafo simulador con un túnel de 90 centímetros para pacientes pequeños, grandes, más grandes y más grandes. Atiende diagnósticos de cáncer de mama, próstata, cervicouterino, cabeza y cuello, tumores, todo tipo de cáncer” explicó la titular del Ejecutivo.

Esta unidad, con el que se ha atendido al día de hoy 176 procedimientos, llegó en marzo y cuenta con tecnología de 32 cortes y visión 3D para imágenes de alta definición. Además, dispone de un túnel de 90 centímetros que permite atender a personas de talla grande, capacidad con la que no contaba el equipo anterior debido a sus dimensiones.

Mara Lezama afirmó que cuando llegó este gobierno diferente el hospital oncológico prácticamente no brindaba servicios, pues el tomógrafo que dejaron los gobiernos anteriores no servía porque era muy pequeño. “No podías ni levantar la mano”, citó.

Para corregir esta anomalía, se hizo lo fundamental: gestionar para tener este tomógrafo simulador que ya es una realidad. “De eso se trata gobernar, gestionar, trabajar de manera honesta, pensar en la gente y que las decisiones sean basadas en lo que necesita la gente. Cuando se gobierna así cercana al pueblo; cuando recorres, cuando ves lo que necesitas y tienes un gobierno federal que te respalda, estos son los resultados. Sí se puede”, aseveró la Gobernadora; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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