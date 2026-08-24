Alerta ONU sobre propagación de la droga sintética “ISO”

Supera al fentanilo y la morfina

Los nitazenos se han consolidado como una de las amenazas más severas en el panorama global

Preocupa a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la veloz propagación de una «nueva» droga: el isotonitazeno, también conocida como ISO, una sustancia sintética catalogada dentro del grupo de los nitazenos cuyo poder supera considerablemente al fentanilo y la morfina.

El surgimiento de este enervante, tambiém conocido como nitazeno, representa una grave amenaza de salud pública en distintos países. Su irrupción en el narcotráfico ha provocado episodios severos de intoxicación aguda y desenlaces mortales.

El avance del ISO complica de manera alarmante el panorama de los estupefacientes sintéticos a nivel mundial debido a diversas complicaciones en relación a su uso recreativo.

Primero, que los métodos habituales de detección rápida y las tiras de prueba reactivas enfrentan limitaciones técnicas significativas para identificar con exactitud esta familia de narcóticos.

Y segundo, que la extrema potencia de la sustancia reduce el margen de error para los consumidores, incrementando exponencialmente el riesgo de sobredosis letales.

“La creciente disponibilidad en el mercado de nuevos opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos, los nitazenos y las orfinas sugiere que los traficantes están buscando alternativas a la heroína. Un alejamiento de los opiáceos de origen vegetal hacia los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que conllevan”, explicó la oficina de la ONU.

Aquí es donde entra el ISO, que de acuerdo con varias publicaciones, ya fue detectada en 13 estados de Estados Unidos y ha provocado más de mil muertes.

Su origen y los efectos de su consumo

El isotonitazeno es un potente analgésico opioide sintético perteneciente a la clase química de los nitrobenzimidazoles, una familia estructuralmente distinta a los análogos del fentanilo.

Su origen se remonta a mediados de la década de 1950, cuando fue sintetizado en laboratorios farmacéuticos en un intento por desarrollar alternativas analgésicas de gran potencia; sin embargo, jamás se autorizó su uso terapéutico ni comercial.

La UNODC registró la primera notificación oficial sobre su fabricación clandestina y circulación en el mercado ilícito en 2019, mediante su Sistema de Alerta Temprana.

Desde entonces, se ha detectado en presentaciones de polvo, tabletas falsificadas de prescripción médica e incluso en sprays nasales.

Tras su consumo, el ISO desencadena efectos analgésicos y una euforia intensa acompañada de un altísimo potencial de dependencia física y adicción.

No obstante, sus efectos secundarios son severos y devastadores: causa sedación profunda, miosis, bradicardia y, en dosis mínimas o combinadas con aditivos, provoca una depresión respiratoria fulminante.

Este rápido colapso de la función pulmonar es la causa directa de las constantes muertes por intoxicación reportadas por las autoridades.

Hay al menos 34 variantes de ISO

En febrero pasado, la ONU informó que hay al menos 34 variantes de ISO detectadas entre 2020 y el año pasado, lo que generó una preocupación por la prevalencia de estas sustancias en Norteamérica, Oceanía y Europa.

Uno de los principales problemas con esta droga es que viene ‘oculta’ con otras drogas o medicamentos clandestinos, y de acuerdo con Leo Silva, ex agente de la DEA, el peligro es que las personas desconocen qué contienen las pastillas vendidas ilegalmente.

Iván Meléndez, autoridad de Salud del condado de Hidalgo, Texas, explicó que se puede preparar como un polvo para inhalar o para inyectarse, e incluso se puede añadir a una fórmula líquida para vapear.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son de los cárteles identificados, sumado a que en agosto del año pasado el presidente Donald Trump acusó a los cárteles mexicanos de operar laboratorios de síntesis de nitazenos y fentanilo en Canadá, información respaldada por el exagente Leo Silva.