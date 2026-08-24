Más de 300 mil votos en vivo en México Canta 2026

En la semifinal de Estados Unidos

Tiffany Galaviz, Joshua Soto y Rosalba Valdéz son los seleccionados mexicoestadounidenses para pasar a la gran final, que se lleva a cabo el 13 de septiembre, en el Auditorio Nacional

Iniciativa binacional del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música, “México Canta por la paz y contra las adicciones” 2026 ya tiene a sus primeros finalistas.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “más de 300 mil votos muestran que México Canta ya está generando una comunidad alrededor de estas nuevas propuestas. Hoy celebramos a Tiffany, Joshua y Rosalba, pero también a una generación de jóvenes mexicoestadounidenses que está contando sus propias historias, fortaleciendo su vínculo con México y renovando nuestra música desde sus experiencias”.

A través de una votación en vivo, mediante la plataforma mexicocanta.gob.mx, miles de personas de México, Estados Unidos y el mundo eligieron a Tiffany Galaviz, quien interpretó Cosa fina del país; Joshua Soto, con Terco callejero, y Rosalba Valdéz, con Por bonita, para pasar a la final de México Canta 2026.

Como parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas, el proyecto abre espacios para jóvenes de México y Estados Unidos e impulsa nuevas narrativas musicales que amplían las historias, identidades y experiencias que se expresan desde la música mexicana, sin reproducir la apología de la violencia.

La primera semifinal se realizó hoy, domingo 23 de agosto de 2026, en el Orpheum Theatre, de Los Ángeles, California, Estados Unidos, con la conducción de Majo Aguilar, quien acompañó a las y los participantes durante sus presentaciones y compartió con el público las historias detrás de las nuevas propuestas musicales.

En el encuentro estuvieron como invitados especiales Emmanuel Cortes –joven intérprete de 19 años– y Los Tigres del Norte –agrupación emblemática de la comunidad mexicoestadounidense–. En el escenario se escucharon Amor, éxito de Cortes, y México sigue de pie, nuevo sencillo de la agrupación norteña.

Cabe destacar que en la primera semifinal de México Canta 2026 participaron Grecia Marín, de Perris, California; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon; Miranda González, de Castle Rock, Colorado; Tiffany Galaviz, de Glendale, California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Rosalba Valdéz, de Chicago, Illinois, y Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York.

Durante la noche, las siete propuestas mostraron distintas maneras de acercarse a la música mexicana desde Estados Unidos, con composiciones sobre el amor y el desamor, así como historias atravesadas por la identidad, las raíces familiares, la migración y el vínculo con México.

Grecia Marín abrió las presentaciones con Devuélveme el ego y compartió la emoción de llegar a la semifinal después de horas de preparación. Le siguió Lizandro Espinoza con Pena de la buena, en la que fue, de acuerdo con su testimonio, su primera presentación sobre un escenario, después de comenzar a cantar en reuniones familiares y combinar actualmente la música con su trabajo cotidiano.

Miranda González presentó Reset, propuesta que incorporó elementos musicales en español e inglés; mientras que Tiffany Galaviz interpretó Cosa fina del país y habló de la importancia de representar sus raíces mexicanas frente a su familia.

Daniel Ochoa llegó al escenario con Dolor a primera vista y destacó su interés por crear una experiencia para el público mediante la interpretación. Rosalba Valdéz presentó Por bonita y vinculó su participación con el activismo y el trabajo comunitario que desarrolla desde muy joven. Joshua Soto cerró la participación de las y los concursantes con Terco callejero. El joven de 18 años recordó el respaldo que recibió de su familia para desarrollar su vocación artística.

El programa intercaló las actuaciones con cápsulas sobre la historia y transformación de la música mexicana en Estados Unidos. A través de figuras como Pedro González, Antonio Aguilar, Gloria Ríos y Linda Ronstadt, así como de episodios relacionados con Los Panchos y Los Tigres del Norte, se mostró cómo distintas generaciones de migrantes y artistas han construido un intercambio musical permanente entre ambos países.

Iniciativa que tiende puentes

En la primera semifinal de México Canta 2026, Los Tigres del Norte fungieron como invitados de honor. Representante del esfuerzo, la lucha y la cultura mexicana en ambos lados de la frontera, con casi 60 años de trayectoria, la agrupación es ejemplo de que la cultura constituye un vínculo entre generaciones y pueblos.

Durante su participación, Los Tigres del Norte interpretaron México sigue de pie y recordaron que su propia historia también comenzó en Estados Unidos cuando eran jóvenes y buscaban abrirse camino mediante la música. “Nosotros también empezamos de este lado de la frontera con la ilusión de salir adelante sin olvidar nunca de dónde venimos y con un sueño en el corazón”, expresaron.

La agrupación señaló que se identifica con las y los jóvenes mexicoestadounidenses que participaron en la semifinal y les dejó un mensaje desde el escenario: “No se olviden de dónde vienen y nunca dejen de soñar”.

Como representante de las nuevas generaciones, Emmanuel Cortes, de 19 años de edad, mostró cómo los jóvenes incorporan nuevos sonidos a la música mexicana. El intérprete llevó al escenario Amor, tema con el que alcanza nuevos públicos, y agradeció la oportunidad de compartir la noche con las y los participantes.

El próximo domingo 30 de agosto de 2026 se realiza la segunda semifinal, ahora con las y los participantes de México, en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa, con La Arrolladora Banda El Limón como invitada especial.

De ambas semifinales surgen tres finalistas de Estados Unidos y tres de México. El 6 de septiembre, un programa especial de recapitulación permitirá al público seleccionar a una séptima propuesta. La gran final es el 13 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Las semifinales y la final se transmiten en vivo a través de la red de medios públicos encabezada por Canal 22.