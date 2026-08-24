Con Plan Oriente, CSP y Delfina Gómez construyen 200 km de Senderos Seguros para facilitar un tránsito seguro a familias

En 2025 fueron intervenidas 250 vialidades

Para 2026, esta estrategia contempla intervenir 300 kilómetros de 194 vialidades en diez municipios mexiquenses

Toluca, Estado de México.– Para proteger a la población y facilitar un tránsito libre, en el Estado de México se construyeron 200 kilómetros de Senderos Seguros como parte de la estrategia “Camina Libre, Camina Segura” durante el primer año de la implementación del Plan Integral Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en diez municipios de la entidad.

En 2025 fueron intervenidas 250 vialidades donde se instalaron 33 mil 600 luminarias LED, botones de pánico, se rehabilitaron banquetas y se realizaron 124 murales, con el objetivo de recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano. Estas acciones tuvieron una inversión de 600 millones de pesos en beneficio de 3 millones 100 mil 420 habitantes.

Para este 2026, con la finalidad de seguir con la reducción del rezago urbano y fortalecer la seguridad en esta región de la entidad, se van a intervenir 300 kilómetros de 194 vialidades de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. La inversión será de 900 millones de pesos

Las obras incluyen iluminación con tecnología LED, ampliación y rehabilitación de banquetas, mejoramiento de cruces peatonales, instalación de botones de pánico y la creación de murales urbanos que fortalecen la identidad de cada comunidad.

Con el Plan Integral de la Zona Oriente, los Gobiernos de México y del Estado de México buscan garantizar una movilidad segura, con espacios públicos mejor iluminados para inhibir el delito para el bienestar de las familias mexiquenses.