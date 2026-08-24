Los Perros regresa al Teatro Milán para llevarte del humor a la catarsis

Una mirada mordaz a las relaciones familiares y la salud mental

La puesta en escena es dirigida por Cristian Magaloni y producida por Ignacio Riva Palacio

Por Arturo Arellano

Los Perros, una de las comedias más reconocidas de la cartelera mexicana, regresa al Teatro Milán para celebrar su tercera temporada. Bajo la dirección de Cristian Magaloni y con la producción de Ignacio Riva Palacio, la puesta en escena explora los conflictos familiares y las decisiones que pueden transformar la vida cotidiana.

La obra ha sido reconocida por la crítica y el público, además de recibir diversas nominaciones y premios en los Premios Metropolitanos de Teatro, la ACPT y los Premios Cartelera de Teatro.

Para Riva Palacio, el regreso de la puesta en escena responde directamente al interés de los espectadores y a la manera en que el texto logra reflejar experiencias cercanas “Esta obra regresa porque la gente la sigue pidiendo y porque es una garantía. El fenómeno del autor, Edson Valente, es increíble por las cosas que relata en sus historias: la gente se identifica porque no se habla de familias lejanas, les queda el saco”.

El productor considera que uno de los mayores logros de la obra es que no termina cuando el público abandona la sala. Por el contrario, sus temas permanecen en la conversación y motivan una revisión personal “La gente sale conmovida y, sobre todo, sale comunicándose, cuestionándose si son felices con su vida o no”.

La puesta en escena utiliza la comedia como punto de partida para abordar situaciones complejas. Según Riva Palacio, las reacciones del público cambian a lo largo de la función: primero aparecen las risas, después el silencio y, finalmente, en algunos casos, el llanto “Como productor me gusta ver las reacciones de la gente. Hay gente que primero se ríe, después no emite sonidos y hay gente que llora. Eso me encanta porque quiere decir que es un producto que hace reflexionar a la gente”.

Riva Palacio también participa como actor e interpreta a Rodrigo, un personaje que atraviesa una intensa explosión emocional. En escena, el personaje grita, ríe, llora y rompe platos hasta alcanzar una catarsis que, de acuerdo con el productor, conecta con los deseos reprimidos de los espectadores “El personaje de Rodrigo explota, grita, rompe platos, llora, ríe, se desfaja y se despeina; llega a una catarsis que todos desearían”.

Para el actor, esa reacción representa el deseo de abandonar por un momento las presiones y responsabilidades cotidianas “La gente lo ve de ese modo: quisieran quemar las naves, irse a un aeropuerto y soltar la toalla. Es muy rico llegar a eso”.

Aceptar que no todo está bajo control

Entre las principales enseñanzas que Riva Palacio ha encontrado en Los Perros está la necesidad de renunciar a la idea de controlar cada aspecto de la vida. La obra plantea que los cambios son inevitables y que, en ocasiones, es necesario aceptar aquello que no puede modificarse “La lección que más he aprendido de Los Perros es a no querer tener el control todo el tiempo, porque todo cambia y, a veces, a la mera hora, hay que aceptar que no tenemos el control de todo”.

Sin embargo, aceptar los límites del control personal no significa permanecer inmóvil. Para el productor, también implica reconocer lo que causa malestar y actuar de manera congruente “Si me doy cuenta de que algo no me gusta, ser coherente y cambiarlo. Me parece que esas son lecciones de vida muy importantes”.

La obra también dirige su mirada hacia la manera en que la tecnología ha transformado la atención y las relaciones humanas. Riva Palacio observa que el público más joven vive expuesto a estímulos constantes, desde las historias de Instagram hasta TikTok, en un entorno donde todo ocurre con rapidez “El público más juvenil está inmerso en este mundo de la tecnología, las historias de Instagram, TikTok y una vida que pasa rapidísimo. Si no los enganchas en 10 minutos, te scrollean”.

De acuerdo con el productor, Los Perros cuestiona precisamente esa urgencia por obtener respuestas inmediatas y consumir experiencias de manera desechable “Todo es rápido y no están presentes. De eso hablan Los Perros: de la inmediatez de las cosas, de que todo lo queremos rápido y masticado; todo es desechable. Hacemos una crítica a eso”.

Los cuatro personajes de la obra contrastan la forma en que disfrutaban la vida en el pasado con la manera en que la viven en el presente. Esa transformación aparece como una inquietud que atraviesa la historia y que el público debe interpretar “Los cuatro personajes hablan de cómo eran antes y cómo disfrutaban antes la vida, y hoy no, pero no se explican por qué”.

Cuidar la salud mental

Otro de los temas centrales de la conversación es la importancia de atender la salud mental con la misma seriedad que la salud física. Riva Palacio cuestiona que las personas acudan al gimnasio, al cine o al médico cuando tienen una molestia corporal, pero no siempre busquen ayuda cuando enfrentan sufrimiento emocional “Es increíble que vamos al gimnasio, vamos al cine o al ortopedista si nos duele un pie, pero si hay algo en tu mente que te perturba, que no te deja dormir, o te vuelves loco encerrado en tu casa, ¿por qué eso no lo arreglamos?”.

En la obra, la falta de atención emocional puede llevar a los personajes a romper con todo lo que los rodea. Para Riva Palacio, ese quiebre representa las consecuencias de guardar durante demasiado tiempo los secretos, las insatisfacciones y la vulnerabilidad.

“Debemos cuidar la mente. ¿Por qué no pedimos ayuda? En Los Perros te rompes, rompes la casa, explotas y mandas al carambas a todo por no tener sanidad mental”.

El productor considera que acudir a terapia puede ser una forma de comunicación y una herramienta para procesar aquello que se ha mantenido oculto “Tomar terapia es comunicarte, hablar de tus cosas, sacarlo de tu sistema para tener tu cuerpo y mente limpios”.

Aunque Los Perros está construida como una comedia, su propuesta no se limita al entretenimiento. El humor permite que el público se acerque a temas como la insatisfacción, la presión social, las relaciones familiares y la necesidad de pedir ayuda.

Los Perros ofrecerá funciones del 24 de julio al 13 de septiembre en el Teatro Milán.