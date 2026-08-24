Se ubica en mínimos históricos la popularidad del presidente Trump

Encuesta Reuters/Ipsos

Solo el 31% de los estadounidenses apoya la acción militar de EU contra Irán

El apoyo de la opinión pública estadounidense a la guerra con Irán ha caído a su nivel más bajo desde los primeros días del conflicto, lo que ha contribuido a que la popularidad del presidente Donald Trump se mantenga en mínimos históricos, según una encuesta de Reuters/Ipso.

La encuesta, realizada durante cuatro días, reveló que solo el 31% de los estadounidenses apoya la acción militar de Estados Unidos contra Irán, lo que supone un descenso respecto al 37% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos de marzo y al 34% de principios de este mes.

Este descenso se debe a que son menos los que se identifican como republicanos y respaldan el conflicto. Alrededor del 69% de los encuestados republicanos apoya la guerra, frente al 77% de marzo.

La guerra ha lastrado la popularidad de Trump este año y, por segunda encuesta consecutiva, solo el 33% de los consultados afirmó que aprobaba la actuación del republicano en la Casa Blanca, el nivel más bajo registrado en los sondeos desde el primer o el segundo mandato de Trump.

Alrededor del 83% de la población cree que la guerra se prolongará «durante un largo periodo de tiempo», según la encuesta de Reuters/Ipsos, lo que supone un aumento respecto al 80% previamente en el mes.

La encuesta se realizó entre 1.215 adultos estadounidenses de todo el país y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Trump refuerza “ofensiva comercial” contra Canadá

Donald Trump anunció que aumentará los aranceles a una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir de 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25 por ciento si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya tienen en general tasas de 50 por ciento.

“A partir del 1 de enero de 2027, los aranceles a todos los automóviles, camiones, grandes y pequeños, autopartes y al acero aumentarán a 50 por ciento”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Estados Unidos y Canadá fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50 por ciento de parte de la administración Trump a una serie de productos canadienses.