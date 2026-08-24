Sostiene UAEMéx crecimiento de su comunidad científica en el SNII

El número de integrantes pasó de 630 en 2021 a 974 en 2026 y alcanzará 1,011 al iniciar 2027

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) registra un crecimiento de 60.5 por ciento en el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante el periodo 2021-2027, de acuerdo con los resultados preliminares de la Convocatoria 2026.

Las cifras muestran que la comunidad universitaria reconocida por el SNII pasó de 630 integrantes en 2021 a 974 en 2026 y alcanzará 1,011 al iniciar 2027. Esto significa que, en seis años, se incorporaron 381 investigadoras e investigadores al Sistema, consolidando el crecimiento de la UAEMéx en materia de investigación.

La evolución ha sido sostenida. En 2022 se contabilizaron 791 integrantes; en 2023, 793; en 2024, 833; y en 2025, 902. Para 2026, la cifra llegó a 974 y, con los resultados preliminares de la Convocatoria 2026, se prevé que 1,011 investigadoras e investigadores de la UAEMéx formen parte del SNII a partir del 1 de enero de 2027.

El crecimiento no sólo se refleja en el número de integrantes, sino también en su distribución por niveles. Al iniciar 2027, la Universidad contará con 524 integrantes en el Nivel 1, 179 en el Nivel 2 y 32 en el Nivel 3, además de tres investigadores con reconocimiento Emérito. La categoría de Candidata o Candidato estará integrada por 273 personas.

En cuanto a la distribución por sexo, las cifras proyectadas para 2027 muestran la participación de 533 hombres y 478 mujeres, para un total de 1,011 integrantes.

Por tipo de espacio académico, las facultades concentran el mayor número de integrantes del SNII, con 659, seguidas por los centros universitarios y unidades académicas profesionales, con 227; los institutos y centros de investigación, con 115; la Administración Central, con siete, y la Escuela de Artes Escénicas, con tres.

Estos resultados preliminares evidencian el crecimiento sostenido de la comunidad científica de la UAEMéx y el fortalecimiento de su participación en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, al superar por primera vez la cifra de mil integrantes a partir de 2027.