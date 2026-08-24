Opciones para que este regreso a clases sea amigable con el bolsillo de las familias

Arranca ciclo escolar el 31 de agosto

Comprar la lista de útiles escolares y uniformes representa un gasto importante

El regreso a clase está cada vez más cerca y comprar la lista de útiles escolares puede representar un gasto importante. Si se busca un ahorro, aquí se enumeran algunos lugares de la Ciudad de México para encontrar opciones a mejores precios.

¿Cuándo es el regreso a clases?

Según el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 tendrá inicio el próximo lunes 31 de agosto. Teniendo como fecha próxima de vacaciones las de invierno que serán del 21 de diciembre al 5 de enero.

Dónde comprar útiles escolares en CDMX

Si no solo buscas útiles escolares, sino también todo lo relacionado a uniformes Mesones y Moneda es buena opción.

Específicamente en Mesones encontrarás cuadernos, material didáctico, artículos de oficina y más. Por otra parte, en Moneda encontrarás artículos más relacionados a uniformes como prendas, colores y textiles que suelen ser solicitados en las escuelas de educación básica de la ciudad.

Ferias de Profeco

Aunque empezaron a finales de julio, seguro aún encuentras lo que te falta.

Teniendo en cuenta la proximidad del regreso escoclar, esta vez la opción es que te acerques a la alcaldía Azcapotzalco.En este caso la feria está en el Jardín Parque Hidalgo.

También puedes ir a las calle 16 de septiembre hoy 21 y 22 de agosto. Si quieres una guía completa de estas ferias por estados, dale click en esta nota.

Tianguis y mercaditos locales

La tercera opción es el siempre confiable tianguis de tu localidad. Surtido y buen precio. Finalmente, explorando a través de comercios en línea como Mercado libre o Amazon, hay varios productos con descuentos temporales que pueden ser de utilidad para completar la lista.

Crédito Fonacot, la opción segura para el regreso a clases

Para impulsar el cuidado de la economía familiar durante la temporada de regreso a clases, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) pone a disposición del sector laboral el financiamiento más barato del mercado de acuerdo con el Simulador de Crédito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Para las familias que enfrentarán estos gastos, una opción es el Crédito en Efectivo, el cual tiene una tasa de interés desde 12.53 por ciento y plazos de pago que van desde 6 a 30 meses.

En tanto, para las trabajadoras jefas de familia está disponible el Crédito Mujer Efectivo, diseñado especialmente para este sector de la población. Este financiamiento ofrece una tasa de interés preferencial desde 8.9 por ciento. Además, ninguno de los productos financieros que ofrece el Instituto requiere de aval ni comisión por apertura.

Cabe mencionar que tanto el Crédito Mujer Efectivo como el Crédito en Efectivo se deposita directamente en la cuenta bancaria de la persona solicitante, por lo que su uso puede distribuirse en distintos gastos como imprevistos, remodelaciones, vacaciones, pago de inscripciones, colegiaturas o compra de útiles escolares, entre otros.

La institución toma en cuenta la capacidad de pago de las y los trabajadores que soliciten un Crédito Fonacot, quienes pueden obtener hasta 4 meses de su sueldo que se les descontará de su nómina de acuerdo con el plazo que elijan, lo que además les garantiza consolidar su historial crediticio.

Gracias a estos beneficios y facilidades, Fonacot ha entregado en lo que va de 2026 más de un millón 500 mil financiamientos a trabajadoras y trabajadores, por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios por lo que se exhorta a las personas trabajadoras a no recurrir a intermediarios que pongan en riesgo su seguridad y finanzas.