Terry Cole, director de la DEA, sube la presión de EU a México

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

El jefe antidrogas de EU afirma que, pese a su buena y fluida comunicación diaria, y de operación conjunta con Omar García Harfuch, en México persisten “altos funcionarios” que trabajan con los cárteles, en especial con el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una conversación con transmisión directa con la periodista Ilia Calderón para el programa Esta Semana, de Univision y N+, Terry Cole afirmó durante el fin de la semana que en EU se sigue esperando que el gobierno de México detenga y entregue al gobernador de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros colaboradores vinculados al Cártel de Sinaloa, para ser juzgado en EU.

Recordó que el gobierno de Donald Trump los acusa de conspirar para traficar drogas y proteger a la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.

Agregó:

“… hay corrupción gubernamental en México, y funcionarios de alto nivel están trabajando directamente con los cárteles”.

El director de la DEA insistió en que su prioridad es la captura de Juan Carlos Valencia, El Pelón, quien sus investigaciones indican sustituyó a Nemesio Oceguera, El Mencho al frente del CJNG.

De su cercanía con García Harfuch, comentó que es diaria y fluida, “intercambiamos información sobre cárteles y objetivos específicos y también apoyamos operaciones en México. Se trata de un trabajo bilateral conjunto que seguimos impulsando”, indicó.

Reiteró lo que dijo en Argentina hace una semana de que el secretario de Seguridad de México es un “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”.

A la pregunta de si habría pronto operaciones militares de EU en México, Cole afirmó que el que manda en EU es el presidente Donald Trump y los demás están para hacer lo que él diga.

Monreal asume el liderazgo de Morena y llama a la unidad en torno a Claudia Sheinbaum

En el contexto del vacío político y de poder dejado por el sorpresivo regreso del gobernador Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, actuó como dirigente de su partido y convocó a la unidad de su militancia y cuadros a unirse en apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de México.

En un mensaje en redes, el zacatecano indicó:

“Yo estoy seguro que pronto resolveremos este desencuentro aparente, y que la madurez y la buena fe se va a imponer para seguir caminando en un país progresista.

“Estos dos días han sido mediáticamente muy fuertes por el caso Sinaloa. En donde el gobernador Rubén Rocha reinstaló su función como gobernador y asumió de nueva cuenta esta responsabilidad constitucional…

“Esto desencadenó una serie de críticas, descalificaciones e incluso especulaciones fuera de la realidad y alejadas del contexto político verdadero.

“Obviamente, los adversarios y todos aquellos que no coinciden con la 4T aprovecharon el momento para cuestionar, atacar y dudar de la propia honestidad de este movimiento e incluso llegaron al extremo de atacar y de especular sobre la firmeza, la honestidad y la rectitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un momento importante para la vida pública y estoy seguro que se va a resolver conforme a la ley, conforme al Derecho.

“Tenemos una Presidenta comprometida con la verdad; con la honorabilidad, con la aplicación de la ley sin excepción y contra la corrupción y la deshonestidad. Es una mujer que no acepta ningún tipo de impunidades, por eso yo estoy seguro que se va a resolver, y se va a retomar el cauce institucional que la República merece.

“Estoy seguro que será un episodio más que aprovecharon los adversarios para defenestrar e intentar atacar y lastimar a nuestro movimiento político. Es el momento de cerrar filas con la Presidenta, es el momento de decirle, estamos contigo, estamos con usted Presidenta y es el momento de decirle que no va a lograrse ningún tipo de circunstancia que afecte al país… que su fuerza y su propia firmeza ayudarán a que México crezca en el concierto de las naciones, a que logre acuerdos importantes con el exterior y que mantenga una relación de cooperación, de coordinación, no de subordinación, con otros países -como el vecino del norte u otros más-, por eso, confiemos de que pronto resolveremos este desencuentro y que la madurez y la buena fe se va a imponer para seguir caminando en un país progresista”, concluyó.

Un mensaje que debió haber salido de las oficinas de Rosa Icela Rodríguez, en la secretaría de Gobernación; o de la de Ariadna Montiel, en la dirigencia nacional de Morena, o de la del poblano Ignacio Mier en la coordinación de Morena en el Senado, pero que sólo fue aprovechado por Monreal en San Lázaro.

De Monreal fue también el mensaje en que el viernes habló del cisma provocado por el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa y fue él quien le pidió al mandatario estatal volver a pedir licencia.

Mensajes con que Monreal indica a Sheinbaum que le falta un líder experimentado y con fuerza política o en Gobernación, o en Morena para enfrentar estos momentos de crisis.

El senador “Alito” Moreno no les da tregua

Como puntero en el contraste, el senador y dirigente Nacional del PRI y de la COPPPAL, Alejandro Alito Moreno, sintetizó el sentir y exigencias de la oposición al llamar al gobierno de Morena a detener y entregar a EU al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cómplices como lo han demandado en aquel país.

“… regresar a la gubernatura para huir de nuevo al día siguiente confirma lo que en el PRI hemos venido señalando, que estamos ante un cínico e inmoral narco político que está acorralado y que está buscando desesperadamente cómo burlar a la justicia y salir impune…”

Y acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum igual se desentiende los casos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; del gobernador de Sonora Alfonso Durazo y del ex gobernador de Tabasco y senador Adán Augusto López, a quienes EU tiene expedientes judiciales abiertos.

Cerró al reiterar que él es objeto de una persecución política y de intimidación, linchamiento mediático y de amenazas en un intento por callarlo.

“¡Me van a tener que matar!… aquí los voy a enfrentar, aquí estamos, listos para defender a México y a las familias mexicanas… tiempo al tiempo”, sentenció.

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