Inicia el año electoral

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El próximo 10 de septiembre inicia formalmente el año electoral 2027, considerado como el más grande jamás realizado en México.

Lo es, ya que el seis de junio se elegirán 17 nuevos gobiernos estatales y 500 diputados federales (300 de mayoría y 200 de representación proporcional), además de la renovación de 30 Congresos locales y poco más de dos mil nuevos alcaldes, en todo el país.

Salvo Senadores, Poder Judicial y Presidente de la República, todos los demás cargos de elección se encontrarán en juego en esta magna elección.

El inicio del año electoral no significa que los partidos y candidatos ya puedan realizar sus campañas en busca del voto ciudadano, aunque eso ya lo vienen haciendo todos los partidos, especialmente los que militan en el partido gobernante.

Sin discreción, algunos personajes como Andrea Chávez que busca la candidatura al gobierno de Chihuahua; Andrés Manuel López, aspirante a diputado federal y muchos más que anhelan que la distinción de representar a su partido recaiga en ellos ya se encuentran en plena efervescencia. Igual sucede con aquellos que aspiran a ser los defensores de la 4T, paso adelantado de los que serán candidatos a gobernadores.

Pero los tiempos marcados tienen plazos y habrá que llegar a ellos para hacer precampañas, las que se efectuarán hasta inicios del año próximo.

El año electoral prevé fechas claves que van desde el 12 de enero en que serán designados los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales, figuras fundamentales para la preparación de la jornada de votación.

Posteriormente, el 5 de febrero se llevará a cabo la primera insaculación mediante la cual se seleccionará a la ciudadanía que podrá integrar las Mesas Directivas de Casilla.

Las precampañas federales iniciarán durante la primera semana de enero y concluirán el 12 de febrero, mientras que el registro de candidaturas se desarrollará del 22 de marzo al 3 de abril.

Las campañas electorales se realizarán entre abril y el 2 de junio, seguidas por el periodo de veda electoral, que abarcará los días 3, 4 y 5 de junio, previo a la jornada de votación.

En el programa electoral se establece que los cómputos distritales se efectuarán del 9 al 11 de junio.

Después, el 13 de junio se realizará el cómputo por circunscripción plurinominal, mientras que la asignación de diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto.

De esta manera se encuentran definidos los tiempos electorales del próximo año en que competirán ocho partidos políticos, seis de ellos con representación en el Congreso federal y dos más que van en su primera aventura electoral, aunque parte de su militancia y dirigencia vienen de formar parte de otros partidos, algunos de ellos ya desaparecidos.

*******

El Partido Verde sigue haciendo su lucha para conseguir el mayor número de candidaturas a gobiernos estatales que vayan en alianza con Morena y el PT. Además de Ruth González Silva, en San Luis Potosí, pretende que Carlos Puente en Zacatecas y Waldo Fernández en Nuevo León, sean postulados por la alianza… Cinco mil empresas cerradas y 27 mil empleos perdidos es parte del saldo que deja la violencia e inseguridad en que vive Sinaloa.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com