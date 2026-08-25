Denuncian colonos opacidad en manejo de recursos del gobierno de Melchor Ocampo

Quejas contra la alcaldesa Victoria Víquez Vega

Melchor Ocampo, Méx – Colonos de este municipio, incluidos miembros de su propio cabildo, han denunciado una profunda opacidad en el manejo del erario y la toma de decisiones por parte del gobierno local liderado por la alcaldesa Victoria Víquez Vega.

Estas inconformidades abarcan disputas institucionales por la rendición de cuentas, así como protestas comunitarias por imposiciones administrativas y desatención de servicios públicos básicos.

Liderazgos, aseguran el nulo trabajo en servicios públicos, toda vez que cada día aumenta el número de baches y falta de recolección de basura que ocasiona problemas viales y acceso a comunidades, denunciaron.

Habitantes de comunidades como la de Ixtlahuaca, han expresado su rechazo hacia el dispendio en festividades y proyectos catalogados como innecesarios (por ejemplo, la edificación de arcos de restricción vial), mientras se ignoran los cuentos de baches.

Finalmente, los colonos de este municipio, aseguraron que, «si el gobierno no actúa de manera inmediata, realizaremos manifestaciones y la toma del palacio municipal hasta que se nos tome en cuenta y no simulen que trabajan», concluyeron.